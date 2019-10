SC Bern mit blutleerem Auftritt

Das Team Kari Jalonens kam dann wie verwandelt aus der Kabine und übte nun vermehrt Druck aus. Zuerst traf Mark Arcobello den Pfosten, in der 52. Minute gelang Inti Pestoni, der schon das 1:0 erzielt hatte, im Powerplay der Anschlusstreffer. Danach war Bern zwei, drei Mal nahe am Ausgleich, doch Bertaggia sorgte mit einem Konter für die Entscheidung und den verdienten Auswärtssieg der Tessiner.

Zweiter Auswärtssieg der Lions



Die ZSC Lions gewinnen in Fribourg 4:2. Den entscheidenden Treffer erzielte Pius Suter mit seinem 10. Saisontor mitten in eine Fribourger Druckphase hinein in der 44. Minute. Der Gast war mit dem Ziel nach Fribourg gereist, die Auswärtsbilanz zu verbessern. Erst ein Auswärtsspiel von deren fünf hatten die ZSC Lions gewonnen, dies verhinderte in der ersten Saisonphase eine noch bessere Klassierung. Nun waren sie aber gewillt, dies zu ändern und erwischten einen Blitzstart.

Fredrik Pettersson und Maxim Noreau erzielten in den ersten 255 Sekunden zwei Treffern und die 2:0-Führung nach dem Startdrittel war hoch verdient, das Schussverhältnis betrug 16:4. Und als auch Raphael Prassl sich für den ihm grosszügig gewährten Platz in Form eines Treffers bedankte, schien die Partie früh entschieden. Doch dann erschwerten sich die Zürcher das Leben selber und kassierten zwei nicht zwingende Treffer innert zwei Minuten. David Desharnais, der unermüdliche Stürmer, brachte die Hoffnung mit einem Doppelschlag zurück, das zweite Tor erzielte er gar in Unterzahl.

Aufopfernde Rapperswiler schlagen Zug



4 Tore insgesamt, aber ein Drei-Tore-Rückstand: Der Gang zum Wurst- und Bierstand fiel den Zuger Fans in der ersten Drittelspause schon einfacher. Das Heimteam war in der 2. Minute kalt erwischt worden, als Schlagenhauf Rapperswil in Führung schoss. 78 Sekunden später war es an Topskorer Hoffmann nach sensationalle Vorarbeit von Kovar, den missglückten Start auszugleichen. Doch Martin (6.) und Simek (7.) nach einem Abpraller in Überzahl liessen die Gäste vom Untersee erneut jubeln.

Der Wille, die Partie kehren zu wollen, war den Zugern im zweiten Drittel anzumerken. Sie schnürten die Lakers in deren Zone ein, schossen doppelt sooft aufs Tor, liessen jedoch drei Powerplays ungenutzt verstreichen. Mangelnde Effizienz musste sich das Team von Dan Tangnes auch in den letzten 20 Minuten vorwerfen lassen, als die Spieler mal um mal an Goalie Bader scheiterten. Nicht weniger als 40 Schüsse parierte der 23-Jährige beim 3:2-Sieg.