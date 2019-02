«Erneut eine 0:2-Bilanz», konstatiert Rüfenacht. «Ich bin bei den Gegentoren einfach immer auf dem Eis, obwohl ich versuche, die richtigen Sachen zu machen. Es kommt mir vor, als würde ich im Treibsand stehen: Du versuchst, es immer noch besser zu machen, noch mehr zu kämpfen, und dabei sinkst du immer tiefer ein.»

Was der 33-Jährige meint, verdeutlicht die Szene vor dem 2:2 durch Toni Rajala: Rüfenacht fuhr Richtung Bank, doch kurz bevor er dort angekommen war, spielte ihm Beat Gerber den Puck zu. Rüfenacht verlor die Scheibe, die einen Moment später hinter Leonardo Genoni im Tor lag.

Nationalspieler Rüfenacht weist mittlerweile eine Plus-Minus-Bilanz von -8 auf. Und das in einem Team, das bei Vollbestand 27 Tore mehr erzielt als erhalten hat. Kein Mannschaftskamerad steht schlechter da als mit -2. Auch in der Offensive läuft es dem Stürmer nicht nach Wunsch, obwohl er gewöhnlich entweder neben Mark Arcobello oder Andrew Ebbett agieren kann.

Nach 38 Einsätzen totalisiert er 13 Skorerpunkte. In der Vorsaison waren es in 40 Partien 31 Zähler gewesen. Das 3:2 gegen Biel war sein erster Treffer nach einer über zehnwöchigen Durststrecke, auf ein Goal bei Vollbestand (nicht im Powerplay) wartet er seit vier Monaten. Seine Torquote ist derzeit ähnlich wie vor knapp zehn Jahren beim EV Zug, als er noch in erster Linie die Rolle des Bösewichts innehatte.

«Ich muss da durch»

In der laufenden Meisterschaft ist Rüfenachts Bemühen, etwas zu bewegen, ersichtlich, doch vieles geht schief. Dem Routinier unterlaufen ungewohnte Fehler. Es ist offensichtlich: Es fehlt an Selbstvertrauen, das Selbstverständnis ist ihm abhandengekommen. «Ich muss da durch», hält er fest und gibt das Motto gleich selber vor: «Kopf runter und weiterkämpfen, alles für das Team geben.»