Rüfenacht entschuldigt sich für verbalen Ausrutscher

«Ich lasse mich doch von behinderten Viertlinienspielern wie dem Walker nicht zu Strafen provozieren und aus dem Spiel nehmen», so Rüfenacht während eines Medieninterviews. Rüfenacht wurde für diesen verbalen Aussetzer kritisiert.

Nun entschuldigt sich der in Kanada geborene Berner in einem vom SC Bern auf allen sozialen Medien veröffentlichten Video für die Wortwahl. Es tue ihm von Herzen Leid, dass er das Wort benutzt habe. «Manchmal ist es in der Hitze des Gefechts schwierig, mich auszudrücken, auch wegen der Zweisprachigkeit», sucht Rüfenacht nach einer Erklärung. Der 32-jährige hoffe, alle würden ihm verzeihen und es würde nicht wieder vorkommen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)