Rigas Overtime-Sieg ärgert die Schweiz

Im zweiten Spengler-Cup-Spiel der Gruppe Torriani gewann Dinamo Riga gegen Hämeenlinna mit 4:3 nach Verlängerung. Die Schweizer Nationalmannschaft benötigt am Donnerstagnachmittag gegen das finnische Team einen Punkt, um die Vorrundengruppe zu gewinnen.

Der entscheidende Treffer: Dinamo Riga bezwingt Hämeenlinna PK nach Verlängerung. Quelle: SRF

Der 27-jährige Tscheche Tomas Vincour, vor zehn Jahren bester Stürmer der U-18-WM, sorgte mit seinem Ausgleichstreffer zum 3:3 für die Finnen 175 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit nochmals für Spannung. Denn hätte Dinamo Riga die Partie in der regulären Spielzeit gewonnen, hätte der Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstagnachmittag gegen Hämeenlinna sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied noch zum Gruppensieg gereicht. Weil sich Riga aber erst in der Verlängerung durchsetzte und die Finnen dadurch einen Punkt holten, muss die Schweiz in ihrem letzten Gruppenspiel mindestens einen Punkt gewinnen.

Fehler Marke saudumm bei den Finnen

Die Entscheidung in der Verlängerung liess nicht lange auf sich warten. Ein Wechselfehler Hämeenlinnas führte zur Zweiminutenstrafe, die Miks Indrasis nach 65 Overtime-Sekunden mit dem 4:3 für Dinamo Riga bestrafte. Schon in der regulären Spielzeit hatte Hämeenlinna mit einem miserablen Spielerwechsel den Letten ein Tor ermöglicht.

Nur Hämeenlinna kann der Schweiz in der Gruppe Torriani in der Direktbegegnung mit einem Sieg nach 60 Minuten den Gruppensieg noch abjagen. Dinamo Riga kann trotz des knappen Erfolges vom Mittwoch die Gruppe nicht mehr gewinnen und muss am Freitag in die Halbfinal-Qualifikation.

HPK Hämeenlinna - Dinamo Riga 3:4 (1:1 0:1 2:1, 0:1) n.V.

Davos. - 6028 Zuschauer. - SR Eichmann/Lemelin (SUI/USA), Borga/Kovacs (SUI/HUN). - Tore: 6. Skvorcovs (Indrasis, Jerofejevs/Ausschluss Alisauskas!) 0:1. 8. Turunen (Paajanen, Vincour/Ausschluss Mikelis Redlihs) 1:1. 37. Kristo (Galvins) 1:2. 42. Lehtivuori (Palve, Lahti/Ausschluss Batna) 2:2. 47. Kristo 2:3. 58. Vincour (Turunen/Ausschluss Darzins) 3:3 (ohne Torhüter). 62. (61:05) Indrasis (Mikelis Redlihs, Galvins/Ausschluss Turunen) 3:4. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen HPK Hämeenlinna, 5mal 2 Minuten gegen Dinamo Riga.

HPK Hämeenlinna: Larmi, Karjalainen; Lehtivuori, Porseland; Latvala, Niemeläinen; Lindgren, Friman; Almari, Karjalainen; Santala, Turunen, Vincour; Paajanen, Lehtonen, Kuusisto; Palve, Kainulainen, Lahti; Turtainen, Ruokonen, Sillanpäa. Dinamo Riga: Armalis, Kalnins; Pujacs, Galvins; Krisjanis Redlihs, Salmela; Stollery, Jerofejevs; Alisauskas; Darzins, Mikelis Redlihs, Indrasis; Skvorcovs, Zherdev, Pavlovs; Kristo, Bukarts, McMillan; Batna, Razgals, Kulda, Bicevskis.

Bemerkung: 61. Timeout HPK Hämeenlinna.



Rangliste Gruppe Torriani:

1. Schweiz 1/3 (6:1). 2. Dinamo Riga 2/2 (5:9). 3. HPK Hämeenlinna 1/1 (3:4).

(fal/sda)