«Respekt zeigen»

Es kursieren noch andere Namen möglicher Assistenten, die eher infrage kämen als Albelin, der seinen Lebensmittelpunkt in den USA hat. Zum Beispiel Niklas Gällstedt, zuletzt Hans Kossmanns Gehilfe in Wolfsburg, vorher in Kloten tätig. Oder der seit acht Jahren in Skelleftea arbeitende Bert Robertsson. Als Headcoach wird Davos zudem auch der in Lugano nicht mehr erwünschte Greg Ireland angeboten. Müller will, wen wunderts, auch diese Namen nicht kommentieren.

Warum soll Davos besser sein nächste Saison?



Doch bei aller sich abzeichnender Kontinuität im Davoser Kader bleibt die Frage: Warum soll der HCD nächste Saison besser sein? Samuel Guerra (Ambri/Verteidiger) und Fabrice Herzog (ZSC/Stürmer) sind solide Zuzüge, garantieren alleine indes keine Steigerung. «Wenn wir unser Potenzial im Gegensatz zu dieser Saison ausschöpfen und die Defizite im physischen Bereich beheben, ist mehr möglich», sagt Gianola.

«Wenn wir unser Potenzial im Gegensatz zu dieser Saison ausschöpfen ...»: Marc Gianola, CEO. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone)



Gerade Letzteres lässt aufhorchen und zeigt immer mehr auf, dass das Sommertraining, wofür der Rekordmeister früher noch berüchtigt war, in den letzten ein, zwei Jahren aber zum grossen Problemfeld wurde. Die vielen Total-Einbrüche mit Kanterniederlagen diese Saison, die fehlende Fähigkeit, späte Rückstände zu drehen, früher ebenfalls ein Davoser Markenzeichen – all das spricht Bände.

Die eine Botschaft des Sportchefs



Trotz allem: Auf dem Papier ist Davos Favorit gegen die Lakers. Die Sprüche, wie klar die Davoser eigentlich überlegen sein müssten, die hat auch Müller gehört, er kommentiert sie mit einem Kopfschütteln. «Ja, wahrscheinlich haben wir das breitere Kader. Aber in so einer Serie spielen so viele andere Faktoren auch eine Rolle: Verletzungen, Sperren, unverdiente Siege oder Niederlagen und und und. Die entscheidende Frage ist immer: Wer reagiert besser auf eine neue, vielleicht unerwartete Situation?»

Er habe nur eine Botschaft ans Team, sagt Müller: «Respekt zeigen. Das ist etwas Positives. Wenn du Respekt hast, machst du auch die kleinen, wichtigen Dinge richtig.»

Verteidiger Claude Paschoud, gebürtiger Davoser, sagt es so: «Wie wenig die Stärke auf dem Papier bedeutet, kennen wir aus der anderen Optik: Als wir 2015 Meister wurden, Bern und den ZSC schlugen. Oder danach in der Champions League Skelleftea.» Paschouds Jahrgang ist 1994, er kennt also nur Playoff, ob als junger Fan in der Kurve oder als Stammspieler.