Raymonds nächste Chance

Huttwil ist nicht eben als Wellnesshochburg bekannt. Doch für einige Spieler des SC Bern dürfte der Auftritt am Mittwoch im Cup gegen Brandis (9:2) wie Seelenbalsam gewirkt haben. Jene Akteure, für die Eiszeit in der Meisterschaft ein rares Gut ist, kamen zu Einsätzen en masse – einige durften erst noch einen Torerfolg bejubeln. Gian-Andrea Randegger, Dario Meyer, Marc Kämpf, André Heim und Colin Gerber reüssierten allesamt zum ersten Mal in dieser Saison. Gian-Andrea Randegger meinte lapidar: «Ein Torerfolg tut immer gut» – egal, wie kompetitiv der Gegner war.

Keinen Treffer, dafür drei Assists konnte Mason Raymond verbuchen. Auch er wird von Coach Kari Jalonen mit Eiszeit nicht verwöhnt. 16 Minuten und 44 Sekunden (gegen Ambri) waren es in der Meisterschaft konkret. Das ist deutlich zu wenig für jemanden mit dem Renommee von über fünfhundert NHL-Partien – und erst recht deutlich zu wenig für ­jemanden, der sich für die kana­dische Olympiaauswahl empfehlen möchte.

Kanadas General ­Manager Sean Burke verfolgt die Auftritte der Kandidaten in der Schweiz genaustens – das Cupspiel gegen Brandis vermutlich ausgeklammert. Beim Vorbereitungsturnier des Titelverteidigers im Sommer in Sotschi hinterliess Raymond einen ausge­zeichneten Eindruck. «Den muss er bestätigen», sagte Burke gegenüber Medien in Übersee. Nur: Im SCB-Dress hat Raymond noch nicht überzeugt – Champions League inklusive.

Selbiges gilt für den zweiten Zuzug aus dem Ausland, den Finnen Mika Pyörälä. Die Crux für das Duo ist, dass beide Einsätze und Vertrauen vom Trainer benötigen würden, aber immer nur einer spielen darf. Die Center Mark Arcobello und Andrew Ebbett sowie Offensiv­verteidiger Maxim Noreau sind gesetzt.

Nachdem Pyörälä letztes Wochenende beide Partien bestritt, müsste die Reihe zumindest für die Heimpartie gegen Lausanne an Raymond sein. Der 32 Jahre alte Kanadier sagte bereits vor dem National-League-Auftakt, der Lernprozess werde einige Monate dauern. Dennoch dürfte er sich den Start anders vorgestellt haben. (Berner Zeitung)