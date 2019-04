Rambo, nasse Füsse und eine Wunderheilung

Roland Fuchs (53, Konditionstrainer, seit 2012 beim SCB): «Es ist jedesmal das gleiche Lied: Zu Beginn des Playoff wünschen mir die Spieler schöne Ferien. Dabei gehe ich jeweils mit den Schwingern, die ich betreue, nach Gran Canaria, wo wir wirklich sehr hart trainieren. Ich erkläre mich seit Jahren – ohne Erfolg. Denn wenn ich zurückkehre, werde ich mit den Worten ‹Salut Ferienstratege› begrüsst. Meine Abwesenheit während der Viertelfinalserie ist verkraftbar, denn wenn das Playoff beginnt, ist die Arbeit gemacht. Dann bin ich nur noch dazu da, beim Regenerieren zu helfen und mit den Verletzten zu arbeiten.»

Thomas Fuhrimann (55, Statistiker, seit 2013 beim SCB): «Meine erste Saison war eine Hardcore-Erfahrung, denn der SCB verpasste als Meister das Playoff. Ungewöhnlich war, dass es gleich zwei Trainerwechsel gab. Zuerst war Antti Törmänen im Amt. Als der Finne entlassen worden war, übernahm Lars Leuenberger. Der erste Match unter dessen Leitung fand in Freiburg statt. Laser war auf der Hinfahrt kreidebleich. Wir dachten zuerst, die Nerven würden ihm einen Streich spielen. Doch dem war nicht so: Seine Familie war erkrankt, und er hatte sich offensichtlich angesteckt. Jedenfalls stand er trotz einer Magen-Darm-Grippe an der Bande. Später wurde dann Laser noch von Guy Boucher abgelöst, doch in dieser verflixten Saison nützte alles nichts.»

Frank Kehrli (58, Materialchef, seit 2003 beim SCB):«Mein heikelster Fall betraf Marco Bührer. Einmal fiel während eines wichtigen Matchs eine Schraube aus einem seiner Schlittschuhe. Wenn der Goalie ein technisches Problem hat, musst du die Reparatur innert einer halben Minute vornehmen können, sonst muss der Torhüter ausgewechselt werden. Ich hatte keine Chance, innert nützlicher Frist eine passende Schraube aufzutreiben. Ich ging aufs Feld und fand tatsächlich die verlorene Schraube im Schnee auf dem Eis. Ich drehte sie wieder in den Schuh, Bührer konnte weitermachen. Hätte ich sie nicht gefunden, hätte Bührer zumindest den Rest des laufenden Drittels verpasst.»

Dominique Koch (38, Physiotherapeut, seit 2017 beim SCB): «Während des Playoffs muss man zusätzliche Portionen an Riegeln, Gelen und anderen Supplementen an die Auswärtsspiele mitnehmen. Meine Kollegen nahmen mich in der letzten Saison stets auf den Arm, weil sie glaubten, ich würde eindeutig zu viel einpacken. Es ist tatsächlich so, dass wir die Tasche jeweils kaum noch tragen können. Doch in diesem Playoff mit den vielen Verlängerungen war es mehrmals nötig, viele Nahrungsmittel dabei zu haben. In einer zusätzlichen Pause gehen rund zehn Energieriegel weg. Jeder Spieler hat andere Vorlieben. Wir haben vier Gele und über zehn verschiedene Riegel – da kann man sich leicht vorstellen, welche Mengen da zusammenkommen.»

Jürg Kumli (58, Statistiker, seit 1983 beim SCB): «Ich amtete in der Anfangszeit als Materialverwalter und begleitete das Team, das damals noch in der NLB spielte, nach Vierumäki ins Trainingslager. Dort bekam jeder Betreuer als Begrüssungsgeschenk ein grosses finnisches Papiermesser. Für mich war es die erste Flugreise überhaupt. Also steckte ich das Messer ins Handgepäck. Am Flughafen in Helsinki wurde ich bei der Sicherheitskontrolle prompt rausgepickt. In einem kleinen Raum wurde mein Gepäck durchsucht und logischerweise das Messer gefunden. Die Spieler hatten an meinem Missgeschick natürlich ihre helle Freude. Weil damals die ‹Rambo›-Filme in Mode waren und das Messer ähnlich aussah wie jenes, das Silvester Stallone verwendete, ging ich als Rambo in die SCB-Geschichte ein. Der ‹Hegu› wurde mir übrigens in Kloten wieder ausgehändigt – ich habe ihn heute noch, genau wie den Übernamen.»