Rajala trifft mitten ins Berner Herz

Wohl die meisten der 6521 Zuschauer in der ausverkauften Tissot-Arena rechneten bereits mit der Verlängerung. Dann bediente Anssi Salmela noch einmal seinen Landsmann Toni Rajala – und der Bieler Topskorer traf 17 Sekunden vor dem regulären Ende zum 3:2-Siegtreffer. Betrachtet man die gesamte Partie, geht der Erfolg der Seeländer in Ordnung. Betrachtet man nur das letzte Drittel – dann ist er gewiss glücklich. Denn in den letzten 20 Minuten war der SCB die bessere Mannschaft, und er hatte Pech, weil Ramon Untersander und Tristan Scherwey nur den Pfosten trafen.