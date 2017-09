Punnenovs fällt aus

Die Langnauer Goalies haben bis anhin nicht überzeugt. Auch am Samstag während der Partie in Ambri sah sich Coach Heinz Ehlers zum Handeln gezwungen – wobei die Auswechslung von Ivars Punnenovs nichts mit dessen Leistung zu tun hatte. Der Lette mit Schweizer Lizenz beklagte Schmerzen an den Adduktoren, unmittelbar nach der 3:5-Niederlage wurde eine mehr­wöchige Pause befürchtet.

Am Montag erfolgte eine MRI-Un­tersuchung, am späten Abend hatte Punnenovs die Ergebnisse noch nicht vorliegen. «Es geht mir gar nicht so schlecht, jedenfalls besser als am Wochenende», meinte der 23-Jährige, der in seiner Karriere mehrmals Probleme mit den Leisten gehabt hat. Im morgigen Cupspiel gegen den Erstligisten Argovia Stars wird er sicher nicht dabei sein.

Sollte Punnenovs länger ausfallen, dürften die SCL Tigers – ungeachtet dessen, dass einige talentierte Akteure wie Junioren-Nationaltorhüter Akira Schmid im eigenen Nachwuchs engagiert sind – temporär einen Goalie ausleihen. Betreffend die allfällige Rückkehr von Chris DiDomenico aus Kanada gibt es kaum Neuigkeiten, zumal der Vertrag des Stürmers in Ottawa bisher nicht aufgelöst worden ist. Bestätigt ist aber (zumindest ein gewisses) gegenseitiges Interesse. (phr)