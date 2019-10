Podcast: Wie Mark Streit zum NHL-Pionier wurde

Wie findet man als NHL-Crack Schlaf, nach dem Spiel vollgepumpt mit Adrenalin? Was unternehmen die Spieler während eines Roadtrips neben dem Eis? Was sind ihre Lieblingsdestinationen? Und wo rümpfen sie die Nase? Wie finden in einem NHL-Team Spieler aus ganz unterschiedlichen Kulturen zueinander? Wie geht man mit dem permanenten Druck um? Zieht Mark Streit seinen Stanley-Cup-Ring ab und zu im Ausgang an? Wie findet er sich im Leben danach zurecht? Und was kostet er nun aus, worauf er während seiner Karriere verzichten musste?