Podcast: Alina Müller und der gelebte Eishockey-Traum in den USA

Alina Müller ist eine der besten Eishockeyspielerinnen der Welt. Die 21-jährige Winterhurerin spielt an der Northeastern University in Boston für die Huskies in der NCAA-Meisterschaft. Die Stürmerin ist Topskorerin ihres Teams. Diese Rolle nimmt sie regelmässig auch in der Schweizer Nationalmannschaft ein, mit der sie auch an Olympischen Spielen trotz ihres jungen Alters schon mehrfach brillieren konnte.