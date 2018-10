Plötzlich funktioniert beim SCB das Powerplay

Oft wird im Eishockey in den Spezialsituationen für die Differenz gesorgt. Das ist auch im Zähringer-Derby der Fall. Der SC Bern schlägt Gottéron in der gut besetzten Postfinance-Arena mit 6:2, weil die Mutzen gleich viermal in Überzahl treffen.

Dabei hatten der SCB und das Powerplay in dieser Saison noch keine innige Beziehung gepflegt. Nach der Niederlage in Langnau vor 14 Tagen gab Kari Jalonen zu, mit dem Überzahlspiel nicht zufrieden zu sein. 15 Prozent (effektiv waren es nur 13,5 Prozent) reichten nicht, hielt der Finne fest. «Wir müssten eine Erfolgsquote von über 20 Prozent haben. Mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, können wir uns mit Sicherheit verbessern.»

Bis zum gestrigen Match war die Ausbeute in der Meisterschaft sogar auf 11,9 Prozent gesunken, und in der Champions Hockey League mussten die Berner den Gruppensieg vor allem deswegen Salzburg überlassen, weil sie nicht imstande gewesen waren, aus Überzahlsituationen Kapital zu schlagen. Captain Simon Moser hatte damals gesagt, er und seine Teamkollegen spielten zu kompliziert und würden zu wenig schiessen. Von aussen machte es vielmehr den Anschein, als suchten die Mutzen den Abschluss, bevor sie sich im gegnerischen Drittel richtig positioniert hatten.

Der Ketchup-Effekt

Doch diesmal ist alles anders. Schon in der ersten Minute wandert Benjamin Chavaillaz auf die Strafbank, weil er Jan Mursak mit dem Stock am Kopf getroffen hat. Kurz vor Ablauf der zwei Minuten veredelt Moser eine herrliche Passstafette von Thomas Rüfenacht, Adam Almqvist sowie Andrew Ebbett mit dem 1:0. Auch den zweiten Ausschluss von Chavaillaz nutzen die Mutzen aus: Eric Blum leitet an der blauen Linie die Aktion ein und fährt vors Tor. Der Puck kommt via Tristan Scherwey zu Gaëtan Haas, der einen Abpraller provoziert. Blum stochert die Scheibe im zweiten Anlauf zum 2:1 über die Linie.

Das 4:2 fällt ebenfalls im Powerplay; Haas bezwingt Reto Berra kurz vor der zweiten Pause, weil Mursak dem Freiburger Goalie die Sicht nimmt. Auch hier ist der Schlüssel zum Erfolg, dass erst abgeschlossen wird, als die fünf Feldspieler ihre Position bezogen haben. Sie hätten das Überzahlspiel im Verlauf der Woche etwas geübt, aber vor allem darüber gesprochen, verrät Almqvist. «Wir hatten uns vorgenommen, viele Pucks aufs Tor zu bringen, das gelang uns ausgezeichnet. Und dann kam wohl noch der Ketchup-Effekt dazu», sagt der Schwede.

Fürs letzte Drittel beordert Gottéron-Coach Mark French Ludovic Waeber zwischen die Pfosten. Doch sieben Minuten später ist auch der Ersatztorhüter bezwungen, die Partie nach Mursaks Treffer entschieden. Den Schlusspunkt setzt der SCB, wie könnte es anders sein, im Powerplay: Scherwey bezwingt Waeber nach Doppelpass mit Haas. Der Schlussmann der Gäste muss sich weniger darüber ärgern, dass er den Schuss nicht gehalten hat, sondern vielmehr, weil er die Strafe durch das Verlieren des Helms gleich selber verschuldet hat.

Beat Gerbers Jubiläum

Der SCB hat die Ausbeute in Überzahl in einem Match fast verdoppelt, von fünf auf neun Goals. Die Erfolgsquote ist auf 18,8 Prozent gestiegen und damit schon fast im zufriedenstellenden Bereich angelangt. Aus Freiburger Sicht ist es auch deswegen ein unerfreulicher Abend, weil Philippe Furrer mit Schmerzen im Bauchmuskelbereich ausscheidet. Die Mutzen feiern nicht nur den klaren Sieg, sondern auch ein Jubiläum: Routinier Beat Gerber bestreitet das 100. Duell mit Gottéron. Heute steht bereits der 101. Vergleich auf dem Programm. Nach zwei klaren Siegen innert einer Woche (zuvor 6:1 im Cup) erwartet Almqvist mehr Widerstand der Freiburger. «Jedes Spiel ist anders.» (Berner Zeitung)