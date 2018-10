Philippe Furrer: «In Bern geht es einzig ums Business»

Philippe Furrer, erzählen Sie uns bitte einen Freiburgerwitz.

Als Kind kannte ich viele. In Bern wirst du entsprechend erzogen. (lacht) Aber ich zähle zur Gruppe jener, die sich Witze schlecht merken können.

Was meinen Sie mit «erzogen»?

Ich habe 24 Jahre lang für den SCB gespielt. Dort lernst du bereits als Junior: Freiburg ist tabu. (lacht) Neben dem Eis gab es häufig Emotionen. Ich erinnere mich an ein Spiel in Freiburg: Alles war voller Rauch, die Berner Fans waren soeben angekommen, Bäregräbeler inklusive. «Äs hett gchlepft u tätscht», Polizei, ein einziges Tohuwabohu. Auf dem Eis habe ich die Rivalität weniger gespürt. Da fand ich die Derbys gegen Langnau spezieller. Diese raue Atmosphäre in der alten Ilfishalle. Was du dort als SCB-Spieler auf der Strafbank gehört hast – ich könnte ein Buch darüber schreiben. Das hat mich als jungen Spieler eher geprägt als Duelle mit Gottéron.

Hat Ihre SCB-Vergangenheit eine Rolle gespielt, als Sie sich mit dem Angebot von Gottéron beschäftigten?

Direkt von Bern zu Gottéron: Das hätte ich nicht gemacht. In Lugano habe ich an Distanz gewonnen. Und der SCB hat mir beim Wechsel auch eine wesentliche Entscheidung abgenommen.

Indem er Ihnen gar keine Offerte unterbreitet hat.

Bern hat Erfolg, Struktur, gute Spieler. Die Verantwortlichen hatten wohl Respekt davor, meine Rückkehr würde die Hierarchie verändern. Und ich war mir bewusst: Gehst du zum SCB, kriegst du weniger Eiszeit, weniger Verantwortung. Mir stellte sich die Frage, ob mich ein Angebot glücklich machen würde.

Sie sind ein Berner Giel, haben 24 Jahre beim SCB verbracht. Die Rückkehr lag auf der Hand.

Sie wissen, dass es in Bern einzig ums Business geht.

Ich weiss, dass Sie Bern 2015 in Unfrieden verlassen haben.

Für mich ist der SCB mittlerweile eine Auswahlmannschaft: Hervorragend besetzt, aber die Säulen für die Zukunft, die Identifikationsfiguren aus dem Nachwuchs, sie fehlen. Burren und Heim könnten zu solchen werden. Diese Entwicklung beobachte ich auch in anderen Clubs. Eigene Spieler werden zum Teil weniger geschätzt als auswärtige. Ich war loyal, habe extrem viel für den SCB geleistet, trotz Verletzungen gespielt. Aber der Sportchef hat mit mir erst seriös verhandelt, nachdem er vom konkreten Angebot aus Lugano erfahren hatte.

Sie sind verletzungsanfällig. Ist es da nicht verständlich, dass ein Sportchef zweifelt?

Wenn Sie die Businessseite betrachten: ja. Aber es geht doch auch um Wertschätzung. In Lugano waren die Leute dankbar, wenn ich 35 von 50 Partien bestritt. In Bern hiess es: Weshalb hat er 15 Spiele verpasst? Kommst du als Junior in ein Team, wirst du nie dieselbe Akzeptanz erhalten, wie wenn du als gestandener Spieler verpflichtet worden wirst. Das habe ich in Lugano und in Freiburg erlebt.

Sie haben damals in den Verhandlungen überrissene Forderungen gestellt.

Das waren Psychospielchen. Es ging mir weniger um Fakten, mehr ums Prinzip. Was sind sie bereit zu geben? Adaptieren sie? Wenn ja, wie? Welche Punkte sind verhandelbar? Ich hatte zuvor einen Vierjahresvertrag, diskutierte mit dem Sportchef ab und an über kleine Anpassungen. Er ging nie darauf ein. Als mein Abgang drohte, war plötzlich vieles verhandelbar, vieles möglich. Auch hier ging es um Wertschätzung, um Prinzipien. Wie die Geschichte mit der Rückennummer.

Sie erfüllten trotz Abgang die Retired-Numbers-Kriterien. Als Sie weg waren, erhielt Martin Ness die Nummer 29.

Mir wurde gesagt: Deine Nummer wird hochgezogen, wenn du aufhörst. Ich ging, und die Nummer wurde sogleich vergeben. Das fand ich merkwürdig, nachdem ich die Nummer 14 Jahre getragen und die Kriterien dazumal erfüllt hatte.

Gehört eigentlich die 29 in Bern nicht eher Rexi Ruotsalainen?



Für die eingefleischten Fans ist das die Rexi-Nummer – absolut nachvollziehbar. Ich würde bei der Ehrung Rexi die Nummer 29 und mir den Namen widmen. Nur wird es kaum so kommen.

«Nun soll ich sogar Tore schiessen. Aus diesem Grund habe ich Martin Plüss engagiert.»

Der SCB hat die Kriterien für den Legendenstatus angepasst. Der Punkt «Karriere beim SCB beenden» ist nun zwingend. Sie haben das als «Lex Furrer» aufgefasst. Nehmen Sie sich nicht zu wichtig?

Der Entscheid, das Kriterium «Karriere im Club beenden» als zwingend einzustufen, kann eine «Lex Furrer» sein. Der SCB kommunizierte die Sache, kurz nachdem ich bei Freiburg unterschrieben hatte. Die Anpassung betrifft einen einzigen Spieler: mich. Es wäre fair und korrekt gewesen, mich im Vorfeld darüber zu informieren, den Schritt zu begründen.

Sie könnten Ihre Karriere noch immer beim SCB beenden.

Ich bin 33 Jahre alt, habe mich bei Gottéron für drei Saisons verpflichtet. Dieser Punkt fällt wohl weg. (lacht)

Wenn Ihr Vertrag 2021 ausläuft, werden Sie sechs Saisons weg vom SCB sein. Dann als SCB-Legende geehrt zu werden, das wäre für alle Beteiligten schräg.

Das stimmt. Man hätte es bei meinem Abgang tun sollen. Aber es gab vor kurzem die Diskussion, ob Marc Lüthi das Trikot von Sven Leuenberger abhängen werde, sollte Leuenberger weitere SCB-Spieler zum ZSC locken. Marcs Antwort: «Svens Trikot hängt unter dem Dach für das, was er in Bern geleistet hat. Was vorher gewesen war, was nachher sein wird: Das spielt keine Rolle.» Was mich betrifft: Wir werden sehen.

Lockern wir das Gespräch auf: Was ist der Unterschied zwischen einem Gottéron-Spieler und einem Schreiner? Ein Schreiner kann Meister werden.

(lacht) Ich bin überzeugt: Dass wir in diesem Team eine unglaubliche Energie erzeugen können. Und dann…

…dürfte es nicht reichen, weil Gottéron die Breite fehlt.

Das stimmt nur bedingt. Ja, wir haben nicht die Tiefe und nicht die Anzahl Nationalspieler wie Bern, Zürich, Lugano. Aber Deutschland hat an den Olympischen Spielen gezeigt, was ein Team erreichen kann, wenn der Kitt stark und die Überzeugung riesig ist. Die grösste Herausforderung sehe ich bei Gottéron darin: Wie bringen wir es in die Köpfe der Spieler, dass jeder daran glaubt, den Titel gewinnen zu können, wenn alles passt?

Wie?

Du musst es nicht nur sagen: Du musst es glauben, spüren, wollen – mit Kopf, Herz, mit dem ganzen Körper. Das habe ich in Bern gelernt, bei der Nationalmannschaft ebenfalls. Mit der Schweiz sagten wir 2013 nach dem gewonnenen WM-Halbfinal gegen die USA: «Nun wollen wir Gold!» Jeder sagte es, aber jeder war wohl tief im Innern auch zufrieden mit dem Erreichten. Prompt waren wir im Final nicht mehr mit derselben Energie unterwegs. Wir hatten das intern formulierte Ziel erreicht: eine Medaille. Dieses Jahr spielte die Schweiz einen guten Final – weil nach dem Halbfinal kein Spieler mit dem Erreichten zufrieden gewesen war. Und weil das Ziel, das wissen Sie auch, Gold gewesen war.

Ihre Rolle im Nationalteam ist defensiv ausgerichtet. Bei Gottéron spielen Sie offensiver. Was behagt Ihnen mehr?

Ich habe mich immer als defensiv ausgerichteten Verteidiger gesehen. In Lugano machte ich einen Schritt, der in Bern nicht möglich gewesen wäre. Bern hatte Blum, holte Untersander. Beide sind offensiv eine Bombe. Untersander ist für mich neben Zugs Diaz der beste Schweizer Verteidiger in unserer Liga. Da hätte ich hinten anstehen müssen. Nun habe ich bei Gottéron eine offensivere Rolle erhalten, soll sogar Tore schiessen. Aus diesem Grund habe ich Martin Plüss engagiert. (lacht)

«Der SCB ist eine Auswahlmannschaft: Hervorragend besetzt, aber die Identifikationsfiguren aus dem Nachwuchs fehlen.»

Martin Plüss engagiert?

Er soll mir auf mentaler Ebene helfen. Wie denkt ein Skorer? Wie verhält er sich? Es hat offensichtlich noch nicht gefruchtet. Wir sind die einzige Verteidigung ohne Saisontor. (lacht) Aber es ist wohl schwierig, so etwas im hohen Alter noch zu erlernen.

Welcher Trainer hat Sie eigentlich am stärksten geprägt?

In positiver Hinsicht?

Bitte zuerst, ja.

Ralph Krueger: punkto Trainingsgestaltung und Professionalität. In Bern war Antti Törmänen mit Abstand der beste Coach. Er schaffte den Schritt vom Assistenten zum Headcoach, brachte die Spieler weiter. Dass er gehen musste, war brutal. Dann nenne ich noch meinen Favoriten Tommy Albelin. Er hat über tausend NHL-Spiele absolviert, ist für uns Verteidiger ein Topshot mit seiner Art, seiner Professionalität, seinem Wissen.

Und in negativer Hinsicht?

Soll ich Guy Boucher erwähnen?

Die Frage geht an Sie.

Boucher war anderthalb Jahre lang in Bern. Ich habe in dieser Zeit taktisch mehr gelernt als bei anderen Trainern in fünf Jahren zusammen. Aber es geht auch ums Menschliche. Boucher hat seinen Master in Psychologie vor allem dahingehend verwendet, die Leute zu manipulieren. Für ihn waren Spieler wie Soldaten. Die Wertschätzung fehlte – er nutzte sie höchstens als Mittel für seine Zwecke.

Sie lobten Albelin, den Assistenten des Nationalteams. Viele Leute hatten damit gerechnet, Sie würden nach dem Olympiaturnier aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Weshalb haben Sie das nicht gemacht?

Hätten wir erfolgreich abgeschnitten, wäre das wohl eine Option gewesen. Aber ich habe noch zwei Ziele als Eishockeyprofi: In Freiburg die Mentalität verändern und mit der Mannschaft das Unmögliche möglich machen. Und mit der Schweiz 2020 die Heim-WM bestreiten. (Berner Zeitung)