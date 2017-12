Pestoni schiesst ZSC ins Glück

Matchwinner in Tschechien war mit Inti Pestoni ein Arbeitnehmer, der in seiner Zeit bei den Lions mitunter heftig kritisiert worden war. Der Tessiner erzielte den goldenen Treffer zum 1:0. Der ZSC hinterliess bei seinem Auftritt gegen die weissen Tiger aus Liberec einen starken Eindruck.

ZSC Lions take the lead in Liberec in the third period! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/O4Tc0xd9B7