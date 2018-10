Pesonen sorgt für die Differenz

Verschmähte Liebe kann wehtun – oder anstacheln. Was am Dienstag zweifellos bei Harri Pesonen der Fall war. Der Langnauer Topskorer kämpfte vorne und hinten, eroberte Scheiben – vor allem aber hatte er mit zwei Toren den grössten Anteil am 4:3-Sieg der SCL Tigers über Lausanne.

Vier Saisons hatte Pesonnen für den LHC gespielt, ehe er auf diese Spielzeit hin ins Emmental dislozierte. Im Waadtland waren ihm Lust und Skorerqualitäten etwas abhanden gekommen, und die Verantwortlichen planten nicht mehr mit ihm. Also bemühten sich die Langnauer und notabene sein Ex-Coach Heinz Ehlers um ihn.

«Sie gaben mir das Gefühl, dass sie mich wirklich wollen», sagte Pesonen. Das Ergebnis lässt sich sehen: In zwölf Spielen hat er bereits sieben Mal getroffen. Bei den SCL Tigers hat Pesonen einen Vertrag über eine Saison unterschrieben, zudem hat der Club die Option, den Kontrakt um eine weitere Spielzeit zu verlängern. «Und das werden wir natürlich tun», hielt Sportchef Marco Bayer fest.

Lausanner Tristesse

Er habe sich nicht zu sehr von der Affiche ablenken lassen wollen, meinte Pesonen. Also bereitete er sich ganz normal auf das Duell gegen sein altes Team vor. «Aber es war halt doch speziell und eine Extra-Motivation für mich», sagte der Stürmer. Zweimal brachte er die SCL Tigers in Front; nach 23 Minuten traf er zum 2:1, nach 54 Minuten profitierte er von einem grossen Fehler Joel Genazzis und schoss das 3:2.

Von diesem Rückschlag vermochten sich die Lausanner nicht mehr zu erholen. Das 4:2 von Pascal Berger ins leere Tor respektive der dritte Treffer der Gäste durch Cory Emmerton zwei Sekunden vor Schluss waren nicht mehr als Resultatkosmetik.

Und so sass LHC-Sportchef Jan Alston am späten Dienstagabend ziemlich ernüchtert auf der Tribüne in der Ilfishalle. Schliesslich hat Lausanne grosse Ambitionen, mit dem Einzug in die neue Arena im nächsten Jahr möchte der von kanadischen Investoren alimentierte Club eigentlich zur Elite der National League aufschliessen.

Davon allerdings ist er im Moment weit entfernt. Sieben der letzten acht Meisterschaftsspiele hat die Equipe des ehemaligen SCB-Assistenzcoaches Ville Peltonen nun verloren, liegt damit bereits acht Zähler hinter den SCL Tigers. Obwohl diese fast auf jeder Position schlechter besetzt sind.

Verletzter Linienrichter

Fairerweise muss gesagt werden, dass die Partie lange Zeit offen war, auch, weil die Langnauer zu Beginn fehlerhaft agierten. Allerdings vermochte Lausanne daraus kaum Kapital zu schlagen. Und wenn doch, waren es vor allem Einzelaktionen, mit der die Gäste auffielen. So wie beim 1:1: In der 16. Minute fuhr Joël Vermin im Powerplay zuerst unbedrängt durch des Gegners Zone und traf wuchtig die Latte.

Und weil es so einfach war, setzte der ehemalige SCB-Spieler Sekunden später nochmals zum Solo an, diesmal aber bediente er Torrey Mitchell, der die Führung Anton Gustafssons ausglich. Und beim 2:2 bediente Jonas Junland Dustin Jeffrey mit einem Pass über das ganze Feld, worauf der Kanadier alleine auf Damiano Ciaccio ziehen konnte.

Die SCL Tigers erhalten nun eine Verschnaufpause, ehe sie am Samstag nach Genf reisen werden. Dort dürfte Heinz Ehlers wieder auf die Dienste von Nils Berger zählen können, die Handverletzung des Flügels ist auskuriert.

Apropos Verletzung: Kurz nach Spielbeginn fiel am Dienstagabend Linienrichter Roger Bürgi aus, er hatte sich die Schulter ausgerenkt. Im Schlussabschnitt waren dann wieder zwei Linienrichter auf dem Eis – weil kurzerhand ein Ersatzmann aus Schwarzenburg aufgeboten werden konnte. (Berner Zeitung)