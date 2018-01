Noreau ist zurück in der Ungewissheit

Dave King muss es wissen. Er war kanadischer Nationalcoach, er war Trainer in der NHL, er wurde in der Heimat mit dem höchsten Verdienstorden ausgezeichnet («Order of Canada»), er ist im Eishockey eine Legende.

Am Spengler-Cup sprach King über das Olympiakader; er sagte, von den in der Schweiz engagierten Kanadiern würden vier bis sieben den Sprung ins Team schaffen (vier sollten es werden). Und er liess durchblicken, dass vor allem ein Akteur bei den Verantwortlichen sehr hoch im Kurs sei: Maxim Noreau. Dessen waren sich wohl auch die Spieler bewusst.

Jedenfalls sagte SCB-Center Andrew Ebbett in der Vorwoche kurz nach Bekanntgabe des Aufgebots: «Ich habe gezittert, gehofft und auch mit Mason Raymond mitgefiebert. Bei Max stand ausser Frage, dass er es schaffen wird.»Maxim Noreau, von den Kanadiern beim SC Bern «Max» genannt, von den Schweizern vielmehr «Mäxu», geniesst bei Hockey Canada hohes Ansehen.

Er war als einziger Akteur bei vier Vorbereitungsturnieren auf Olympia dabei, führte die Auswahl zuweilen als Captain an. Im Klub aber ist Noreau nicht gesetzt. Er hatte in der ersten Phase der Saison zwar einen Stammplatz, bekam am meisten Eiszeit ligaweit, rechtfertigte das Vertrauen mit guten bis sehr guten Leistungen.

Seit Dezember aber ist er wieder gefangen in der Ungewissheit. Von den letzten 14 Meisterschaftspartien bestritt Noreau die Hälfte. «Natürlich bin ich enttäuscht. Das Szenario ist dasselbe wie letzte Saison. Nur trifft es mich dieses Mal härter, weil ich gut spiele und mit meiner Leistung zufrieden bin.»

Der produktivste Verteidiger

Der 30 Jahre alte Kanadier weiss um die Brisanz des Themas. Er erwähnt das «wunderbare Team», die «tolle Organisation», er sagt aber auch: «Auch für mich steht die Mannschaft im Vordergrund: Wenn Rüfenacht und Moser fehlen, verstehe ich, dass wir im Angriff auch mal vier Ausländer benötigen. Aber ich bin ein Profi – und ein Profi will immer spielen.»

Noreau hat den Anspruch, ein Leistungsträger zu sein. Seine erste Saison in Bern verlief nicht wie gewünscht. Er erreichte sein Rendement selten, war häufig verletzt und überzählig. Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied kamen auf. Noreau diskutierte mit Sportchef Alex Chatelain, ob in der Saison 2017/2018 erneut vornehmlich auf vier ausländische Angreifer gesetzt werde oder ob er eine richtige Chance erhalte.

Noreau erhielt sie zu Beginn, er nutzte sie, überzeugte in der Vorbereitung und später in der Qualifikation. Kein Verteidiger in der Liga ist produktiver (0,85 Punkte pro Spiel im Schnitt). Und dennoch ist der Kanadier unter Trainer Kari Jalonen keine Fixkraft.

Chatelain sagt: «Noreau ist deutlich besser als letzte Saison. Wenn er nicht spielt, hat das kaum mit seiner Leistung zu tun, sondern mit anderen Umständen. Das ist eine blöde Situation für ihn.»

Zeichen stehen auf Abschied

Im Frühling läuft der Vertrag des Offensivverteidigers aus. Noreau erwähnt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: in der Schweiz bleiben oder in die KHL wechseln. «Die KHL ist reizvoll, die Schweiz von der Lebensqualität her der ideale Platz. Meine Nummer-eins-Option wäre es, in Bern zu bleiben. Ich liebe es hier.»

Allein die Konjunktivformulierung verrät: Trotz Priorität ist der Verbleib Noreaus in Bern unwahrscheinlich. «Plant der SCB wieder mit fünf Ausländern, dann werde ich nicht mehr unterschreiben.» Auch der Zeitpunkt der Entscheidungsfindung spricht im Prinzip gegen eine Vertragsverlängerung.

Noreau sagt: «Ich möchte vor den Olympischen Spielen eine Entscheidung treffen.» Chatelain hingegen sagt: «Wir stehen bei den Ausländern überhaupt nicht unter Druck und werden uns Zeit lassen.» Ob der SCB überhaupt noch einen ausländischen Verteidiger beschäftigen wird, dürfte auch davon abhängen, ob es ­gelingen wird, Nationalspieler Dean Kukan zu verpflichten.

(Berner Zeitung)