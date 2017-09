Noch ist Geduld gefragt

Beim Saisonauftakt verpassten die Aaretaler in Basel einen optimalen Start mit einer 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen trotz klarem Chancenplus über 60 Minuten. Nun, im ersten Heimspiel gegen das ausgezeichnet besetzte Sion, mussten sich die Berner erneut geschlagen geben.

«Die Intensität, die läuferische und technische Überlegenheit der Walliser machten meinem Team schon zu schaffen, aber ich denke trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind», fand Wiki-Chefcoach Stefan Gerber nach der 2:4-Niederlage seines Teams.

Zu viele Strafen kassiert

Für die Aaretaler begann die Partie gegen die körperlich robusten Besucher schon in den Startminuten mit einem Dämpfer: Captain René Bruni kassierte in der 6. Minuten für einen Check von hinten eine Fünfminutenstrafe und Restausschluss. In Unterzahl (3 gegen 5) gerieten die Gastgeber dann auch früh zum ersten Mal in Rückstand.

Nach einem Konter gelang Thomas Studer in der 19. Minute mit dem 1:1-Ausgleich der einzige Treffer bei Vollbestand beider Mannschaften. Während die Walliser im Verlaufe der 60 Minuten noch drei Tore bei numerischer Überlegenheit gelangen, kam Wiki-Münsingen zwar mittels Shorthander noch zum 2:3-Anschlusstor (Christian Reber, 31. Trotz gesamthaft über einem Spieldrittel in Überzahl, auch in doppelter, blieben jedoch zu viele Möglichkeiten ungenutzt.

«Wir haben einige neue Spieler im Kader und brauchen noch ein wenig Zeit, bis wir als Kollektiv optimal funktionieren», bleibt Gerber optimistisch. Obwohl auch gegen die Walliser insgesamt acht kleine Strafen ausgesprochen wurden, waren die Aaretaler mit der Nulltoleranz-Auslegung der Spielleitung nicht glücklich. Bereits morgen Dienstag wartet beim Tabellenletzten Seewen die nächste Her­ausforderung auf die Berner.

Mit Sion war am Samstag in der Sagibachhalle ein Gegner zu Gast, der in der national ausgerichteten Liga sicher um eine Spitzenposition kämpfen wird. Mehr als ein halbes Dutzend Akteure bringen NLB-Erfahrung mit, der bekannteste Spieler ist Verteidiger Sami El Assaoui, der bei den SCL Tigers (Saison 2012/2013), Ambri-Piotta und Kloten an die 70 NLA-Spiele bestritten hat.

Und noch ein Name im Sion-Kader weckte Erinnerungen an frühere Zeiten: Als zehnter Stürmer stand auf dem Matchblatt Dion Antisin, Sohn des ehemaligen Raubeins Misko Antisin. Der zweifache Schweizer Meister mit Zug (1998) und Lugano (1999) hatte es in seiner langen Spielerkarriere in der Schweiz in 583 Nationalligapartien auch auf satte 1022 Strafminuten geschafft. (Berner Zeitung)