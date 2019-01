Neben dem «Lieblingsspieler»

Und der Schweizer tat vieles, um seine Popularität auch beim neuen Arbeitgeber gleich in die Höhe schnellen zu lassen. Im zweiten Spiel gelangen ihm beim 7:4-Sieg in Edmonton zwei Tore. Zwar ärgerte den Schweizer, auch bei zwei Gegentreffern auf dem Eis gestanden zu haben - wovon das zweite erst noch von seinem direkten Gegenspieler erzielt wurde. Doch die Freude überwog: «Es war mein 500. NHL-Spiel, und ich konnte dabei Tore schiessen, das war schön.»

Today is a bummer, as my favorite hockey team has dealt my boy @thelnino22. Several years ago, he sent me an autographed sweater with some words of encouragement all the way to Atlanta, and it was one of the coolest things that's ever happened to me. I'm going to miss #22. pic.twitter.com/5SBDjGhiQJ

— Jake Walker (@walkeronwheels) 17. Januar 2019