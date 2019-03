Als der Goalie Mitte Dezember einen Zweijahresvertrag beim SCB unterschrieb, schien er keine grosse Rolle mehr zu spielen in den Plänen der Lions. Neunmal in Folge musste er darauf zuschauen, und Lukas Flüeler spielte zeitweise gross auf. Doch nun, im Endspurt ums Playoff, ist der 24-Jährige nochmals zur Zürcher Schlüsselfigur geworden.

Stets bereit, wenn nötig

Flüeler plagte sich schon eine Weile mit Rückenschmerzen herum, die ihn in seiner Beweglichkeit zusehends einschränkten. Zuletzt liess er sich mit einer Kortisonspritze behandeln, um die Entzündung zu lindern. Die letzten drei Spiele sass er nicht einmal auf der Bank, und Schlegel verhalf den Zürchern zu sechs von neun möglichen Punkten.

Am Dienstag beim 2:1 nach Penaltys über die SCL Tigers war er überragend, wehrte 42 Schüsse und drei Penaltys ab. «Es war viel los», kommentiert er jene Partie und nimmt seine allzu passiven Vorderleute in Schutz: «Wir spielten kein Verwalterhockey, wir hatten einfach Mühe mit der Spielweise Langnaus.»

Vielleicht hilft ihm, dass er nächste Saison nicht mehr in Zürich ist, um im Gegensatz zu den meisten seiner Teamkollegen etwas lockerer aufzuspielen. Egal, was der Winter noch bringt, die Zukunft sieht gut aus für ihn. In Bern erwartet ihn ein Team, das ihm seinen Job etwas einfacher machen dürfte als der unberechenbare ZSC.

«Wenn wir in Bern spielen, vor so vielen Zuschauern, ist das Motivation genug. Kommt dazu, dass wir alle wissen, worum es für uns geht.»Niklas Schlegel

In der Postfinance-Arena kann er sich am Freitag (ab 19.45 Uhr im Ticker) erstmals als zukünftiger SCB-Goalie präsentieren. «Was nächste Saison ist, hat keinen Einfluss auf meine Leistung», sagt er dazu. «Wenn wir in Bern spielen, vor so vielen Zuschauern, ist das Motivation genug. Kommt dazu, dass wir alle wissen, worum es für uns geht.»