Niederlage zum Abschluss des Meisterjahres

Es war ein Augenschmaus, dem SCL-Angriff in der 34. Minute zuzuschauen. Dario Kummer stand in der offensiven Zone am Bully und narrte in dieser Situation die komplette gegnerische Defensivabteilung, indem er das Bully absichtlich verlor, nach vorne preschte, die Scheibe übernahm und sie vors gegnerische Tor spielte. Die Visp-Defensive war überrascht und stand auf dem falschen Fuss als Nico Dünner vor dem nunmehr fast leeren Tor gegen den liegenden Lukas Meili einschob. «Das haben wir vor dem Bully abgesprochen», gab Kummer später mit verschmitztem Lächeln zu.

Die Oberaargauer hatten just mit diesem Geniestreich ein Spiel ausgeglichen, in welchem sie wegen eines Fehlstarts ständig einem Rückstand hinterhersprangen. In der zweiten Minute wurde Marco Mathis mit einem halbhohen Schuss überrascht und nachdem Brent Kelly zwischenzeitlich ausgeglichen, komplettierte ein Doppelschlag von Niki Altorfer zum 1:3 das schwache Startdrittel der Langenthaler.

Die in der 34. Minute erfolgreich abgeschlossene Aufholjagd startete derweil Tom Gerber schon früh im zweiten Drittel. Per Hånberg weckte seine Mannen mit einem Torhüterwechsel (Yannik Wildhaber für Mathis) erfolgreich und brachte sie damit eigentlich dem Sieg wieder nahe.

Zu viele ähnliche Gegentore

Das 3:3 blieb aber nur kurze Zeit bestehen: Anderthalb Minuten danach kassierte Langenthal eines von gleich mehreren ähnlichen Toren. Tomas Dolana täuschte dabei den Weg hinter dem Tor durch an und spielte den Pass in den Rücken der SCL-Abwehr doch noch vor dem ersten Pfosten vors Tor. Wo Oliver Achermann in der 35. Minute einschob, traf im ersten Abschnitt Niki Altorfer ebenfalls. Der nach einem doppelten Kieferbruch zurückgekehrte Philipp Rytz musste deshalb zugeben, dass die defensive Leistung zu wenig gut war.

Meisterjahr erhält Verlängerung

Die Fans hatten die Partie nach einem auch offensiv wenig erbauenden Aufrtitt eigentlich bereits abgeschrieben, als in letzter Sekunde der Ausgleich doch noch folgte. Als die Oberaargauer in den letzten 40 Sekunden zu sechst antraten und erstmals in diesem Drittel gefährlich wurden, leitete Brent Kelly mit einer schnellen Reaktion die Wende ein. Ein blinder Backhandpass vors Tor fiel Dario Kummer vor die Füsse, der kompromisslos schoss und traf. Erst nach einem langen Videostudium waren sich die Schiedsrichter sicher, dass sie das Langenthaler Meisterjahr verlängern durften und das Tor zählen konnten.

Die Overtime dauerte aber nur 49 Sekunden. Per Hånberg nahm viel Risiko, brachte die zuvor harmlose erste Angriffslinie im Drei-gegen-Drei gemeinsam und hoffte auf einen Bullysieg. Doch es kam anders: Der SCL mit Kim Karlsson, Stefan Tschannen und Brent Kelly musste sich sofort von Sandro Wiedmer, Dan Kissel und Mark Van Guilder dominieren lassen. Letztgenannter profitierte schliesslich von einem Pass des stark aufspielenden Dan Kissel und erzielte das entscheidende 5:4.

Schwacher Start, schwacher Schluss – das Ende des Meisterjahres ist dem SC Langenthal misslungen. Bei der 4:5-Niederlage dürfen die Langenthaler froh über einen Punktgewinne sein. Mehr hätte die allgemeine Leistung tatsächlich nicht verdient.

Wiedergutmachung ist erst im neuen Jahr möglich – und auch nötig. Gegen den EHC Olten müssen die Oberaargauer nicht nur auf die letzte Niederlage des Jahres, sondern auch auf die Niederlage in der letzten Direktbegegnung reagieren. «Darauf sind wir heiss», kündete Best-Player Dario Kummer an und ergänzte: «Heute sind die Tore nicht gefallen. Das gelingt im 2018 dann wieder besser.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)