«Nie wieder so eine Situation»

Sollte ein Spieler, der in die 1. Mannschaft kommt, nicht bereits ausgebildet sein für dieses Level?

Nein, das glaube ich nicht. Mit 20 musst du noch nicht fertig ausgebildet sein. Gerade Verteidiger sind oft erst mit 24 oder 25 fertig ausgebildet.

Die Mannschaft wird nicht fundamental verändert.

Es ist quasi ein Block, der neu ist. Verteidiger Samuel Guerra, Stürmer Fabrice Herzog sowie zwei Ausländer kommen. Ich glaube an diese Mannschaft, sie hat Potenzial, trotz dieser vergangenen Saison.

Ein zweiter Goalie nebst Neuzugang Sandro Aeschlimann fehlt auch noch.

Wir sind an einem zweiten Goalie dran. Wir werden mit zwei Schweizern in die Saison starten. Das Thema Ausländer ist vom Tisch.

Es wurden nach Arno Del Curtos Abgang diverse Verträge von Routiniers, die mitten im Schlamassel dieser Saison waren, verlängert – teilweise langfristig. Zu langfristig?

Vielleicht. Das kann man jetzt doch noch gar nicht beurteilen. Das hängt davon ab, was die Spieler ab nächster Saison leisten. Unser Ziel war, für Ruhe zu sorgen. Ansonsten hätten wir ja bis heute warten müssen mit Vertragsverlängerungen. Dann hätte der eine oder andere wohl mittlerweile aber irgendwo bei einem anderen Club unterschrieben. Da wäre wohl mehr Unruhe in den Club getragen worden als es nun der Fall war.

Sie wollten mit den Mehrjahresverträgen also nicht bloss auch für «Rabatte» sorgen und so bei den Gesamtlohnsummen sparen …

Nein, überhaupt nicht. Auch, wenn einige Löhne in der Tat tiefer wurden. Das war aber keine Priorität. Ich glaube immer noch daran, dass Spieler, die hier aufgewachsen sind, ein Herz für den Club haben. Das muss nun aber wieder klar ersichtlich sein, es muss nun von Anfang an wieder spürbar sein: Im HCD ist wieder Leben. Die Spieler müssen nun auch die Gunst der Fans zurückgewinnen, damit diese auch nach Niederlagen sagen können, das sei ein guter Match gewesen. Mit Spielen, die wir diese Saison teilweise zeigten, verärgerten wir viele Fans.

Das Verhältnis zu einem Teil der Anhänger wurde auch rund um den Rücktritt Del Curtos getrübt. Einige sahen die Spieler als Schuldige, die ihn los werden wollten.

Ich sehe eher, wie unsere Fans uns trotz aller widriger Umstände unterstützten, inklusive Playout-Final gegen Rapperswil-Jona. Wir wurden ja kaum einmal ausgepfiffen. Ich finde das bemerkenswert. Wir hatten einige Gespräche mit den Fanclubs, zeigten ihnen auf, wie wir aus dieser Krise herauskommen wollen.

Diese Ruhe, die Sie ansprachen: Viele interpretierten sie auch als Untätigkeit. Man hörte phasenweise kaum etwas vom HC Davos.

Eine Krise wie unsere hat kaum ein anderer Club je erlebt. Weil andere Clubs anders aufgestellt waren als wir. Bei uns machte ja Arno jahrelang fast alles alleine. Wir standen darum eine Weile quasi vor dem Nichts. Die Ruhe bedeutete nicht, dass wir uns der gefährlichen Situation nicht bewusst waren. Ich finde: Wenn du im Hintergrund arbeitest, musst du doch auch nicht gross kommunizieren.

Sie holten zum Beispiel keinen Ersatz-Ausländer vor dem Playout, verpflichteten keine Spieler mit B-Lizenzen zur Absicherung. Das verstanden nicht alle.

Wir wurden dafür auch kritisiert. Aber intern war immer klar: Wir holen nur einen, der uns klar helfen kann. Wenn wir den nicht finden, dann holen wir nicht bloss einen, weil alle nach einem Ausländer schreien. Auch hier gilt: Wir blieben ruhig, es fand nirgendwo eine Selbstzerfleischung statt. Wenn ich mit dem Fussball vergleiche, wo mit GC auch ein Traditionsclub mit ähnlichen sportlichen Problemen kämpft wie wir. Da gibt es ja fast jede Woche irgendeine Schlagzeile. Ist denn das besser? Das kriegen doch alle Spieler mit, das ist für den Sport alles andere als förderlich. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Und da waren sehr viele Leute im Club daran beteiligt, vor allem aus der Nachwuchsabteilung.

Als neuer Sportchef wurde der aktuelle Nationalmannschafts-Direktor Raeto Raffainer verpflichtet. Wann beginnt er mit seiner Arbeit?

Das weiss ich nicht. Das muss man beim Verband nachfragen. Oder bei ihm persönlich. Vielleicht geht alles etwas schneller, sobald sein Nachfolger gefunden ist.

Wie weit nimmt er schon Einfluss bei der Planung des HC Davos für nächste Saison?

Raeto ist noch beim Verband tätig.

Was erhoffen Sie sich von Raffainer?

Er kennt unseren Kanton, die Bündner Mentalität. Das ist nicht unwichtig. Vor allem aber hat er ein riesiges Beziehungsnetz. Ich bin sicher, wir werden mit ihm eine gute Truppe haben, die den HCD wieder auf die Beine bringt.

Sie selber sprangen ja schon zum wiederholten Male in einer Funktion interimistisch ein. Wie geht es mit René Müller im HCD weiter, sobald Raffainer offiziell in Davos beginnt?

Dann arbeite ich wieder in meinem eigentlichen Job als Ausbildungschef des HC Davos. Ich freue mich darauf. Und ich hoffe, dass ich nie mehr in so eine Situation komme. Auch wenn die Aufgabe im Nachhinein sehr lehrreich und interessant war.