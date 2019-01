Nico Hischier skort in der besten Eishockey-Liga der Welt weiter fleissig. Der Walliser eröffnete zum zweiten Mal in Folge das Skore für die New Jersey Devils. Beim Gastspiel gegen die Vegas Golden Knights versucht der 20-Jährige in der 6. Minute während eines Vorstosses den Puck auf Teamkollege Kyle Palmieri zu spielen. Der Pass kommt jedoch nicht an, die Scheibe spickt vom Stock eines Gegenspielers zurück zu Hischier. Der Schweizer nutzt die Chance und bezwingt Goalie Malcolm Subban.