Nicht zu viel Spektakel

Erst anderthalb Wochen ist es erst her, dass der SC Langenthal das letzte Mal gegen den HC La Chaux-de-Fonds spielte. Damals spielten die Oberaargauer am Vorabend noch gegen den EHC Kloten und bauten ihre Siegesserie auf acht Spiele in Folge aus, ehe sie am darauffolgenden Tag im Neuenburger Jura mit einem 1:3 endete.