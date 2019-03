Nicht nur Spieler stossen nach 117 Minuten an die Grenzen

Um 3.50 Uhr trifft die Mannschaft in Bern ein – und erst am Sonntagmorgen wird sie wieder zum Training gebeten. Arcobello macht sich wegen der Belastung keine Sorgen. «Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, was fünf Tage bewirken können. Wir werden am Dienstag in tipptopper Form sein.» Dann beginnt nach sechs Partien mit gut 466 Spielminuten der Halbfinal.

Noch später sind die Schiedsrichter daheim, nämlich gegen 5 Uhr morgens. Trotzdem meint Wiegand: «Während des Spiels war der Rekord nie im Kopf, aber im Nachhinein ist es cool, bei diesem Ereignis dabei gewesen zu sein.» Als Profischiedsrichter kann er ausschlafen und hat gut reden. Linesman Balazs Kovacs hingegen ist Amateur. Schon um 8 Uhr steht für ihn in seinem Hauptjob eine Sitzung an.