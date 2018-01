Neue Hoffnung für die Tigers

Für die SCL Tigers ist es so etwas wie das Wochenende der Wahrheit. Am Freitag war der EHC Kloten zu Besuch, am Samstag folgt das Gastspiel in Ambri. Beide Gegner haben die Emmentaler in der Tabelle bereits einigermassen distanziert, mit zwei Siegen würden sie ihre Voraussetzungen für eine allfällige Teilnahme an der Platzierungsrunde weiter verbessern.

Das ist das wahrscheinlichere Szenario, aber gleichzeitig bleiben die Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs intakt, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Auf dem Eis jedenfalls sah das am Freitag nicht schlecht aus, An­dreas Thuresson hatte schon in der 2. Spielminute das leere Tor vor sich, er verfehlte den Puck, und Yannick-Lennart Al­brecht unmittelbar nach ihm das Tor. Dennoch musste sich der Klo­tener Goalie Luca Boltshauser nur wenig später geschlagen ­geben.

Der Topskorer Eero Elo traf mit einem Handgelenkschuss ins Tor, nachdem ein ­Abschlussversuch von Thomas Nüssli unverhofft zur perfekten Vorlage geworden war. 1:0 nach einer Minute und 19 Sekunden – ein Start nach Mass für die Hausherren.

Punnenovs statt Ciaccio

Die Tigers konnten Kloten am Freitag mit breiter Brust entgegentreten, zweimal hatten sie letzte Woche gewonnen, zweimal ­hatten sie zu null gespielt. Bei den Zürchern hingegen bleiben die Erfolgserlebnisse auch nach dem Trainerwechsel rar, Kevin Schläpfer durchlebt die schwierigsten Wochen seiner Karriere, schlimmer noch: Der Klub zeigt Zerfallserscheinungen, Spieler und Mitarbeiter wandern reihenweise ab.

Auf dem Eis sah das nicht viel besser aus, zu einer richtigen Reaktion zeigte sich der EHC Kloten nicht fähig. Die ­Zürcher kamen durchaus zu Chancen, und gegen Spencer ­Abbott war in der 18. Minute gar ein Big Save von Ivars Punnenovs nötig, damit die Führung des Heimteams bestehen blieb.

Erst gegen Ende des ersten Drittels ­erarbeitete sich Kloten sichtbare Vorteile, und die Tigers trugen mit einer stattlichen Anzahl von Fehlern ihren Teil dazu bei. «Wir müssen die Zweikämpfe ­konsequenter zu Ende führen», sagte Captain Pascal Berger später und beurteilte auch die Laufleistung seiner Mannschaft kritisch.

Der Langnauer Headcoach Heinz Ehlers hatte am Freitag nicht etwa den zuletzt zweimal ungeschlagenen Damiano Ciaccio im Tor nominiert, sondern wieder seine eigentliche Nummer eins Punnenovs aufgestellt.

Nach dem ersten Shutout von Ciaccio letzte Woche in Lausanne und vor dem Spiel gegen Lugano hatte Punnenovs seinem Konkurrenten auf der Goalieposition noch freiwillig den Vortritt gelassen, am Freitag galt wieder die alte Hackordnung.

Zwei Matchwinner

Weil im Mitteldrittel keine Tore fielen, blieb im Schlussabschnitt die Spannung erhalten. Lukas Stoop musste eine Viertelstunde vor Schluss auf die Strafbank, den Tigers bot sich deshalb eine vorzügliche Gelegenheit für die Vorentscheidung.

Die 5879 Zuschauer sahen allerdings, wie das Überzahlspiel der Tigers an diesem Abend mehr schlecht als recht funktionierte. Und weil gleich danach Aaron Gagnon eine kleine Strafe kassierte, witterte plötzlich Kloten seine Chance. Allein: Punnenovs liess sich nicht bezwingen und avancierte nebst Elo zum zweiten Langnauer Matchwinner.

«Wir betreiben unsere Defensivarbeit konsequent, blocken viele Schüsse und haben nicht zuletzt super Goalies.»Pascal Berger

«Wir betreiben unsere Defensivarbeit konsequent, blocken viele Schüsse und haben nicht ­zuletzt super Goalies», fand Berger eine Erklärung für den dritten Sieg in Serie, mahnte aber: «Am Samstag in Ambri wird eine solche Leistung nicht reichen.»

Die Tessiner verloren am Freitag in Zug, und weil Lausanne gegen Lugano leer ausging, machten die Tigers in der Tabelle gar einen Platz gut. Der achte Platz ist wieder in Sichtweite.

Das Telegramm: SCL Tigers - Kloten 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5879 Zuschauer. - SR Dipietro/Oggier, Bürgi/Castelli. - Tor: 2. Elo (Nüssli, Albrecht) 1:0. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 5mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Elo; Praplan.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Seydoux; Lardi, Erni; Huguenin, Randegger; Thuresson, Gagnon, Dostoinow; Elo, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger; Neukom; Himelfarb, Gustafsson, Nils Berger; Gerber, Peter.

Kloten: Boltshauser; Egli, Kellenberger; Harlacher, Bäckman; Stoop, Ramholt; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Sallinen, Abbott; Grassi, Schlagenhauf, Leone; Obrist, Trachsler, Marchon; Bader.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Erkinjuntti (beide verletzt), Barker und Blaser (beide gesperrt), Kloten ohne Von Gunten, Lemm, Bircher, Back, Bieber, Weber (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer). Timeout Kloten (58:56). (Berner Zeitung)