«Natürlich ist das für uns ein bitteres Ende»

Antti Törmänen, Sie haben Ihr Team lange in der Garderobe zurückbehalten. Was haben Sie den Spielern gesagt? Dass es ein Vergnügen war, mit ihnen zu arbeiten. Natürlich ist das ein bitteres Ende für uns. Aber wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass wir nach der Qualifikation in den Top 4 standen, und dass wir im Playoff sehr gut gespielt und uns für den Halbfinal qualifiziert haben. Leider haben wir den nächsten Schritt nicht geschafft. Aber so ist das im Eishockey.