Mursak: Ab durch die Mitte zum Erfolg

Irgendwann im Gespräch sagt Alex Chatelain: «Er hat eine richtige Scheiss-Saison.»

Am Tag nach dem ersten Halbfinalspiel gegen Biel spricht der Sportchef des SC Bern über die Saison des Jan Mursak. Chatelain hätte in seinem Vokabular manch ästhetischeren Begriff gefunden – aber kaum einen passenderen. Mursak, behindert durch Verletzungen, getroffen von einem familiären Schicksal, suchte in Bern nach seiner Rolle, nach seiner Form, nach Halt.