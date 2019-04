Der SCB holte den Titel, obwohl er in jeder Playoff-Serie in Rückstand geraten war. Weshalb war das möglich?

Unser Teamgeist und der Charakter der Spieler sind unglaublich; wir geben nie auf. Im Spiel 6 des Halbfinals hätte eine Niederlage das Saisonende bedeutet, doch wir gewannen in Biel 1:0. Das war die Wende.

Zweifelten Sie daran, dass der Turnaround gelingen würde?

Nach der Heimniederlage in Spiel 5 gegen Biel sah ich schon den einen oder anderen Teamkollegen mit hängendem Kopf. Ich sagte dann zu zwei, drei charakterstarken Kollegen, die sich nicht besonders gut fühlten: «Hey, wir werden diesen Match gewinnen!» Uns so kam es dann auch.

Zug gilt als offensivstärkstes Team des Landes. Wie gelang es, die Zuger zu bremsen und schliesslich viermal in Folge zu schlagen?

Im ersten Match zeigten wir keine gute Leistung, aber wir konnten viel lernen. Wir zogen die richtigen Schlüsse, und Coach Kari Jalonen machte einen guten Job. Er sagte uns genau, was wir tun mussten, um die Zuger Offensive zu stoppen. Insgesamt setzten wir seine Vorgaben nicht schlecht um.

Sie haben in Ihrer langen Karriere schon viele Trainer erlebt. Was zeichnet Jalonen aus?

Er ist nie nervös, egal, in welcher Situation wir uns befinden. Und er zieht stets die richtigen Schlüsse und kann uns daher immer sagen, was wir zu tun haben.

Wird gewinnen nie langweilig? Oder anders gefragt: Nehmen die Emotionen mit jedem Titel etwas ab?

Ich denke nicht, denn es läuft jedes Mal anders. Diesmal lagen wir in jeder Serie im Hintertreffen und kämpften uns dann zurück. Mit jedem Titel schreiben wir eine neue Geschichte, das ist das Spannende am Titelsammeln.

Während des Playoff gibt nie ein Spieler zu, dass er müde ist. Können Sie im Nachhinein verraten, wie sich aufgrund der vielen langen Partien gefühlt haben?

Nach einigen Spielen und speziell nach dem langen Match in Genf war ich total kaputt. Aber es gelang uns stets, uns zu erholen, auch weil wir fast nicht mehr trainierten und uns Kari im richtigen Moment freie Tage gewährte.

Sie stiegen also frisch in die Partien.

Ich fühlte mich vor jedem Match frisch, manchmal wurde es während des Spiels trotzdem hart. Diesmal wurde es im letzten Drittel sogar pickelhart.

Sie werden im Mai 37-jährig. Wie viele Titel wollen Sie noch sammeln?

So viele wie möglich. Mein Vertrag läuft in einem Jahr aus, danach werden wir sehen, was passiert.