Mit gutem Gefühl ins Derby

Mathias Segers Verabschiedung

Die Nummer 15 unter dem Hallendach



11 000 weisse T-Shirts mit dem Konterfei Mathias Segers wurden an den Eingängen des Hallenstadions verteilt, und die Mehrheit der Matchbesucher streifte sich das Trikot sofort über. Ehre, wem Ehre gebührt, hat doch kaum einer das Schweizer Eishockey geprägt wie Seger. 305 Länderspiele, 16 WM- und 4 Olympiateilnahmen, dazu 6 Meistertitel mit den ZSC Lions. Doch Zahlen allein können dem 40-Jährigen nicht gerecht werden. «Es sin di chline Sache, wo di zur Legände mached», hiess es in einem Banner der Zürcher Fans treffend. Lions-Präsident Walter Frey bezeichnete den ehemaligen Vertei­diger in seiner Laudatio als «Ikone» und sagte zum St. Galler: «Segi, du bisch Züri!»

Der Geehrte erschien mit Gattin Nina und den Töchtern Milla sowie Elisa. Das war insofern passend, als er nun das Familienleben geniesst, die Hausmannrolle spielt und so seiner Frau ermöglicht, sich beruflich stärker zu engagieren. «Wenn ich jetzt gleich wieder ins Eishockeybusiness einsteige, ist es wieder genau gleich. Dann bin ich wieder jedes Wochenende unterwegs.» Vergessen wird man Seger im Hallenstadion nicht so schnell. Seit dem Freitag hängt die Nummer 15 unter dem Hallendach. Dort befindet sich sonst nur noch die 31 Ari Sulanders.