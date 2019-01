Es dürfte genau so eine Szene gewesen sein, die Langnaus Trainer Heinz Ehlers’ Herz höherschlagen liess: Gut zwei Minuten waren noch zu spielen, die Freiburger rannten an, wie schon seit Spielmitte ununterbrochen, und als ihr Topskorer Julien Sprunger aus bester Position zum 2:2 einnetzen wollte, warf sich Anton Gustafsson in den Schuss.