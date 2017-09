Mit Pressing zum ersten Sieg

Zwischenzeitlich schien der SC Langenthal quasi zu Hause zu sein im Slot – in der Zone direkt vor dem gegnerischen Tor. Symbolisch dafür war die Szene beim Stand von 2:0 aus Sicht des Heimteams, als Verteidiger Philipp Rytz von der blauen Linie schoss und vor Visp-Goalie Reto Lory gleich sämtliche drei Stürmer auf den allfälligen Abpraller lauerten.

Der neue schwedische Trainer Per Hanberg lässt offensiv antreten; sein Ziel ist es, dem Widersacher wenig Raum zu gewähren. «In meiner Heimat ist das Pressing ein neuer Trend», hatte Hanberg im Vorfeld der Partie gemeint. Ein Trend, der sich in Europa verbreiten dürfte, meinte der 50-Jährige.

Starkes Powerplay

Vor 2233 Zuschauern sorgte der NLB-Meister früh für klare Verhältnisse. Bereits nach acht ­Minuten lag er 2:0 vorne, am ­Ende stand es 6:2. In jedem Drittel erzielte Langenthal zwei Treffer. Der erste fiel jeweils bei ­numerischem Gleichstand, der zweite im Powerplay. Einziger Makel war, dass die Gäste in den letzten zehn Minuten noch zwei Ehrentore erzielten und so Torhüter Marco Mathis den Shutout verwehrten.

Die Hanberg-Equipe überzeugte im Überzahlspiel vorab mit starken Querpässen. Zudem zeigte sich, dass von mehreren Spielern Torgefahr aus­geht – gleich sechs Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein; niemand traf mehrfach.

Doch zurück zum Pressing: Der vom SC Bern an Visp ausgeliehene Verteidiger Bernd Wolf meinte, Langenthal habe konsequent Druck ausgeübt, «sogar im Boxplay». Mit dieser Taktik solle überdies die Gefahr vor dem eigenen Tor reduziert werden, hielt Goalie Marco Mathis fest. «Es hat funktioniert, deshalb haben wir gewonnen.» Das System sei nicht erfunden worden, es handle sich vielmehr um eine Verfeinerung der letztjährigen Version, ergänzte Captain Stefan Tschannen. «Wir wollen dem Gegner einfach so wenig Zeit wie möglich lassen.»

Für Bernd Wolf handelte es sich um ein aussergewöhnliches Spiel, war er doch letzte Saison mit den Oberaargauern Meister geworden. «Es war sehr schön, hier spielen zu können. Nur das Resultat stimmte natürlich nicht. Wir konnten noch nicht zeigen, was wir wirklich können.»

Mit dem gewonnenen Duell gegen die Walliser überholte derweil Marco Mathis den ehemaligen Goalie Rainer Karlen, welcher 130 Meisterschaftsspiele für Langenthal absolviert hatte. «Ich schaue nicht auf solche Statistiken. Aber es ist schön, wenn man eine Weile bei einem Verein spielen kann», meinte Mathis, ergänzend, es gebe heute mehr Spiele als früher. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Marc Eichmann mit nicht weniger als 450 Einsätzen.

Der SC Langenthal ist bereits am Dienstag (19.45 Uhr) wieder gefordert. Wie vergangene Woche zum Meisterschaftsauftakt gastiert die Equipe in Olten – dieses Mal in der ersten Runde des Schweizer Cups. Danach folgt ­etwas unüblicherweise eine einwöchige Pause, am 26. September empfangen die Oberaargauer die EVZ Academy. (Berner Zeitung)