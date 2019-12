Missbrauchswelle spült ZSC-Meistercoach weg

Im Kontext der Afffäre um Calgarys Headcoach Bill Peters, der am Freitag zurücktrat, nachdem bekannt geworden war, dass er Spieler gedemütigt, rassistisch beleidigt und sogar körperlich angegriffen hatte, machte Crawfords früherer Spieler Sean Avery in einem Artikel in der «New York Post» bekannt, er sei bei Los Angeles von diesem malträtiert worden. Dies ereignete sich im Dezember 2006 in Crawfords erster Saison bei den Kings. Avery verursachte eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis, die zu einem Gegentor führte, worauf ihn Crawford auf der Bank in den Rücken trat, der blaue Flecken hinterliess.

Avery löste mit seiner Erzählung etwas aus, das er so nicht beabsichigt hatte. Via soziale Medien schrieb er nach der Suspendierung Crawfords auf Twitter: «Es war Crawfords gutes Recht, mich in den Hintern zu treten. Er hätte es sogar noch etwas fester tun können. Ich verdiente es. Ich liebte Crow. Er ist mein zweitliebster NHL-Coach. Fakt.» Doch da war es schon zu spät. Die Blackhawks haben eine Untersuchung gegen den 58-Jährigen eingeleitet.

Es würde nicht überraschen, würde Crawford seinen Job verlieren. Denn die Episode mit Avery dürfte nicht die gravierendste sein. Der frühere NHL-Spieler Brent Sopel erzählte jüngst in einem Podcast, Crawford habe ihn und andere verbal und physisch angegriffen. Und Patrick O’Sullivan warf diesem in seinem Buch («Breaking Away») über Übergriffe im Eishockey ebenfalls mehrfaches Fehlverhalten vor. Doch bisher hatte dies noch keine Konsquenzen. Nun ist Crawford aber von der #MeToo-Welle erfasst worden. Bei den ZSC Lions sind bis dato keine Übergriffe bekannt, bei denen Crawford die Grenze überschritt.