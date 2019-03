Meyer zeigt 52 Paraden und eine mit der blossen Hand

Mit seinen 52 Paraden brachte Mayer die Berner schier zur Verzweiflung. 18 Torschüsse wehrte der gebürtige Tscheche allein im Startdrittel ab, ohne sich bezwingen zu lassen. Im Mittelabschnitt musste er innert drei Minuten zwei Treffer durch Daniele Grassi (23./26.) hinnehmen, wobei ihm vor allem beim 0:2 keine Abwehrchance blieb. Danach war Mayer wieder zur Stelle, wenn es brenzlig wurde.

Wortwörtlich der «nackte Wahnsinn» war jene Szene in der 52. Minute, als Thomas Rüfenacht alleine auf den Genfer Schlussmann losziehen konnte und dieser sich dem Angreifer stellte. Mayer schnellte aus dem Tor, fuhr seinen Stock aus und versuchte den Puck mit der Fanghand unter Kontrolle zu bringen. Rüfenacht flog über den Goalie hinweg, wobei er dessen Fanghandschuh mit dem Schlittschuh abstülpte. Doch Mayer konnte den Puck mit der nackten Hand sichern.

Auch gegen Sciaroni bestanden

Nachdem seine Vorderleute den Rückstand durch Jacquemet (30.) im Powerplay und Rod in Unterzahl (36.) wettgemacht und das Spiel sogar gedreht (Jacquemets 3:2 fiel 6 Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels) hatten, glänzte der Keeper weiter. Erst ein Puckverlust ermöglichte Bern in der 51. Minute den Ausgleich, wobei Mayer bei Heims Schussabgabe die Sicht verdeckt war. Alle anderen 18 Torschüsse im dritten Abschnitt parierte der Goalie.

2,8 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit lagen die Scheibe und Mayer im Tor. Doch die Unparteiischen aberkannten den vermeintlichen 4:3-Treffer des SCB nach der Videokonsultation. So kam es zur Verlängerung, in der Servettes Schlussmann weiter überzeugte. In der 62. Minute brachte er Sciaroni mit einem Hechtsprung aus dem Konzept, sodass der SCB-Stürmer nur den Pfosten traf. Und im Anschluss verfehlte Scherwey aus spitzem Winkel das offene Tor. Erst Junior Burren brachte die Scheibe am bis zuletzt tapfer kämpfenden Goalie vorbei. Mayer bleibt ein kleiner Trost: Wenn er am Donnerstag wieder so stark auftritt, kann er die Berner ein nächstes Mal zur Verzweiflung bringen.

Video: Robert Mayer kassiert das 3:4