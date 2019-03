Merzlikins träumt von einer Zukunft in der NHL. Doch im ersten Heimspiel der Luganesi in der Viertelfinal-Serie gegen den EV Zug lieferte der 24-Jährige alles andere als eine gute Visitenkarte für die beste Eishockeyliga der Welt ab. Im Gegenteil: Die eine oder andere Szene würde er wohl am liebsten aus dem Netz löschen.

Das Unheil beginnt im Startdrittel. Während eines Powerplays der Tessiner entwischt Reto Suri. Merzlikins kann zwar klären, lässt dann allerdings die Scheibe fallen. Offenbar ist er davon ausgegangen, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Es läuft aber weiter und nur mit Glück können die Gastgeber das 0:1 verhindern. 46 Sekunden vor Ende des Drittels lässt sich der Keeper unglücklich zwischen den Beinen erwischen, wobei sein Teamkollege Taylor Chorney im Zweikampf mit Dario Simion die Scheibe mit dem Stock noch entscheidend ablenkt.

Ausraster nach Fehlgriffen

Das 0:2 muss Merzlikins auf seine Kappe nehmen. In der 25. Minute kommt Zugs Garrett Roe zum Abschluss. Der lettische Goalie mit Schweizer Lizenz fährt seine Fanghand aus, streift den Puck aber nur, sodass dieser im hohen Bogen im Tor landet. Wieder schaut Merzlikins grimmig aus seiner Maske und schüttelt ungläubig den Kopf.

Auch beim 0:3 (27.) hinterlässt der Torhüter keinen sicheren Eindruck. Ihm ist allerdings die Sicht leicht verdeckt, als Dominic Lammer ins obere Toreck zielt und trifft. Vier Minuten später muss Merzlikins bereits wieder hinter sich greifen. Bei Lino Martschinis Hammer hat er freie Sicht, aber kaum Abwehrchancen. Nach dem dritten Treffer innert fünf Minuten lässt Merzlikins den angestauten Frust an seinem Stock aus. Er macht Kleinholz aus ihm und kassiert dafür eine Strafe.

Video: Der Frust des Lugano-Goalies