McSorley: «Wir haben noch nicht das Letzte gesehen von Arno»

Sie spielen heute nach 18 Jahren erstmals gegen einen nicht von Arno Del Curto gecoachten HCD. Haben Sie sich Gedanken gemacht auf der langen Anfahrt nach Davos?

Ja. Und ich dachte, ich würde nie über so etwas nachdenken. Arno war eine Institution für so viele Jahre, und für all die 18 Jahre, die ich in der Schweiz bin. Eine Säule der ganzen Liga und das Gesicht all der Erfolge des HC Davos. Gegen Davos ohne Arno? Heute wird es eine sehr komische Erfahrung für mich. Eine Art Melancholie wird mich durch dieses Spiel begleiten.