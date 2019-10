MacDonald sitzt, Rajala trifft mitten ins Berner Herz

Seit dem Cupmatch gegen Ambri-Piotta ist seine rechte Augenpartie mehrfarbig und mit ein paar Stichen versehen. «So sehe ich etwas härter aus», sagt er schmunzelnd. Die gute Laune kommt nicht von ungefähr. Die Seeländer haben auch das dritte Berner Derby gewonnen, dank dem 3:2-Erfolg nach den beiden Siegen im Penaltyschiessen gegen Langnau und Bern aber erstmals drei Punkte geholt.

«Diese Niederlage ist sehr bitter, denn wir haben hervorragend gespielt und genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten», sagt derweil Yanik Burren. «Nach einer guten Teamleistung zu verlieren, tut weh – und dann noch durch einen Sonntagsschuss so kurz vor Schluss.» Der SCB-Verteidiger fügt aber an: «Wie Rajala das gemacht hat – Chapeau!»

Doppeltes Berner Pech

Pech und Glück lagen diesmal in der Tat sehr nahe beieinander. Jonas Hiller zeigte einmal mehr eine brillante Leistung. Doch in der 57. Minute, als der SCB im Powerplay agierte, musste der Bieler Goalie sehr viel Glück beanspruchen. Zuerst brach dem freigespielten Jan Mursak in bester Position der Stock, und wenige Sekunden später traf Ramon Untersander statt ins Netz ans Aluminium. Auf der Strafbank sass übrigens ... Rajala.

Beim SCB gab der Kanadier Andrew MacDonald sein Debüt in der National League. Der Einstieg war für den langjährigen NHL-Profi, gelinde ausgedrückt: schwierig. Im ersten Einsatz lief er zuerst in einen Check von Damien Riat und wurde dann auf die Strafbank geschickt. Von dort sah er, wie Anssi Salmela Biel in Führung brachte.

Noch im ersten Drittel wurde er ein zweites Mal zum Zuschauen verurteilt. Erneut dauerte die Denkpause keine zwei Minuten, weil Rajala zum 2:1 traf. «Es ist wirklich verrückt, gegen Bern gelingen mir fast immer Tore», erzählt am Ende der Bieler Doppeltorschütze, ohne eine echte Erklärung zu haben. Auch Mark Arcobello schoss zwei Tore, doch die Laune des SCB-Amerikaners ist logischerweise weniger gut als jene Rajalas.