SC Bern mit blutleerem Auftritt

Im zweiten Drittel spielte der SC Bern nicht wie der Meister, sondern wie ein Absteiger. Lugano konnte nach Lust und Laune schalten und walten. Der Treffer durch Alessio Bertaggia im Powerplay war in Anbetracht der Dominanz der Gäste ein zu geringer Lohn. Weil der HCL aber schon nach dem ersten Abschnitt geführt hatte, lautete zur zweiten Pause das Zwischenresultat 1:3. Das Team Kari Jalonens kam dann wie verwandelt aus der Kabine und übte nun vermehrt Druck aus. Zuerst traf Mark Arcobello den Pfosten, in der 52. Minute gelang Inti Pestoni, der schon das 1:0 erzielt hatte, im Powerplay der Anschlusstreffer. Danach war Bern zwei, drei Mal nahe am Ausgleich, doch Bertaggia sorgte mit einem Konter für die Entscheidung und den verdienten Auswärtssieg der Tessiner.