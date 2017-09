Lektion gelernt, Premiere verhindert

Frank «Fräne» Kehrli greift sich einen Puck und steckt ihn in die Tasche. Einmal, zweimal.

Nun ist es nicht so, dass der Materialchef des SC Bern ein leidenschaftlicher Sammler von Hartgummischeiben wäre. Vielmehr gilt es als Tradition, dass ein Spieler, der sein erstes Meisterschaftstor für die Berner erzielt, den entsprechenden Puck als Erinnerungsstück behalten darf. Gegen Lausanne kommen gleich zwei Angreifer zu ihrem ersten Torerfolg: ein gestandener mit Mason Raymond und ein junger mit André Heim.

Dem Treffer des 19 Jahre alten Berner Oberländers kommt in der Partie gar eine wegweisende Bedeutung zu. Vor Heims Tor hat beim Meister wenig zusammengepasst, nach dem Treffer zum 1:1 löst sich der Knoten, der Steigerungslauf führt zum 4:1. Somit bleibt eine erstaunliche Serie bestehen: Seit Kari Jalonen in der Hauptstadt das Zepter führt, hat der SCB in der Meisterschaft nie dreimal in Folge verloren. Nach den Niederlagen in Genf und gegen Lugano bleibt Jalonen von dieser unschönen Premiere verschont. «Wir haben unsere Lektion gelernt», sagt der Trainer und nimmt Bezug auf den letzten Vergleich mit Lugano, den seine Spieler trotz 4:1-Führung noch aus den Handschuhen gaben.

Heim weckt das Heimteam

Obwohl die Berner gegen Lausanne am Ende souverän siegten, bestätigte sich, dass im Spiel des Meisters noch einiges im Argen liegt. In der Abwehr sind die Absenzen von Eric Blum, Justin Krueger und Jérémie Kamerzin spür- und sichtbar. Lausanne kam zu oft zu Abschlüssen. Leonardo Genoni war meist zur Stelle – ausgenommen die fünfte Minute, als Harri Pesonen die Gäste in Überzahl in Führung brachte. Das Heimteam seinerseits kam selten zu Möglichkeiten. Selbst als die Berner früh im Mittelabschnitt mit zwei Mann mehr agieren konnten, besass mit Dustin Jeffrey ein Lausanner die beste Möglichkeit.

Obwohl die Berner gegen Lausanne souverän siegten, bestätigte sich, dass im Spiel des Meisters noch einiges im Argen liegt.

Es bedurfte wie erwähnt der Initialzündung durch Youngster Heim, der zu Spielhälfte aus einem Gestocher vor Keeper Sandro Zurkirchen Profit zog. In der Folge agierte der SCB, allerdings begünstigt durch Ausschlüsse der Gäste, zunehmend überlegen. Gaëtan Haas traf im Powerplay mittels exaktem Flachschuss zum 2:1, nachdem er zuvor im Zweikampf mit Jannik Fischer die Scheibe behauptet hatte. Die Szene dürfte auch ein anderer Fischer registriert haben. Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer verfolgte die Partie vor Ort. Haas zählt zu den aussichtsreichen Kandidaten für einen Platz im Olympiaaufgebot.

15 SCB-Olympiakandidaten

Fischer und der Schweiz stehen spannende Monate bevor, spielt doch das Nationalteam im November erstmals am exquisit besetzten Karjala-Cup und im Dezember ebenfalls zum ersten Mal am Spengler-Cup, ehe im Februar der Höhepunkt Olympia anstehen wird. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird Fischer im November keine Perspektivauswahl selektionieren, sondern in beiden Vorbereitungsturnieren auf die stärksten Kräfte setzen. «Das Kader wird relativ klein sein. Der grosse Teil der Spieler dürfte beide Turniere bestreiten – wenn auch nicht vom Anfang bis zum Ende», sagt Fischer. Im November etwa stehen am Abend vor dem Match gegen Kanada die Achtelfinals in der Champions League auf dem Programm.

Auch Mason Raymond möchte in Pyeongchang antreten – für Kanada, welches seinen Titel ohne den Support der NHL-Spieler verteidigen muss. Dem Flügel gelang gestern im zweiten Meisterschaftseinsatz das erste Tor. Der Treffer des Abends gebührte aber Haas, der im Schlussdrittel den Vergleich auf sehenswerte Weise entschied. Der Bieler – er wird heute mit Bern erstmals bei seinem Stammklub antreten – machte in vielerlei Hinsicht Werbung in eigener Sache. Der Blick aufs Berner Kader zeigt, dass sich bis zu 15 (!) Spieler Olympiachancen ausrechnen dürfen. Für die Portion Extramotivation ist in den kommenden Wochen gesorgt. (Berner Zeitung)