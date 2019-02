Erstaunlich ist dabei, dass es zwischen den beiden Mannschaften seit dem Duell im Playoff-Final 2013 kaum mehr ein richtig enges, bis zum Schluss spannendes Zähringerderby gegeben hat. Von den letzten 30 Begegnungen gingen nur deren drei in die Verlängerung. Auch am Freitag fehlte der Schlussphase das Spannungsmoment. Freiburg siegte 4:1 und reüssierte erstmals seit drei Jahren in der Postfinance-Arena.

Aluminium statt Führung

Für den SCB war es nach dem 2:3 in der Vorwoche gegen Langnau die zweite Heimniederlage in Folge. Die Leistung gegen die Tigers war schlecht gewesen, die Reaktion auf den missglückten Auftritt fiel vorerst heftig aus. Das kriegte in erster Linie das Gehäuse von Gottérons Torhüter Reto Berra zu spüren. Andrew Ebbett traf in der Startminute den Pfosten, später die Latte.

Die Abschlüsse von Adam Almquist und Grégory Sciaroni prallten ebenfalls an die Torumrandung, das ergab dann viermal Aluminium im Startdrittel. Bei Gottéron traf immerhin ein Akteur den Pfosten (Killian Mottet ). Und was wirklich zählte war sowieso, dass Sebastian Schilt in der 17. Minute den Puck via Schlittschuh von Eric Blum ins Netz beförderte. Der kleine Exkurs sei erlaubt: Verteidiger Schilt dürfte in Kürze einen Vertrag bei den SCL Tigers unterzeichnen.

Die Führung der Gäste war glückhaft in der Entstehung und gemessen an den Spielanteilen. Die Freiburger waren zuvor nur ein, zweimal in das Revier von Leonardo Genoni vorgedrungen. Sie hatten mehrheitlich Abwehrarbeit zu verrichten.

Der SCB zeigte sich im Forechecking mutiger und präsenter als auch schon, was beim Gegner zu fahrigen Auslösungen führte. Nur zogen die Berner daraus keinen Profit. Gottéron-Goalie Berra spielte stark – und hinter seinem Rücken sicherte Fortuna ab.

Nichts Überraschendes

Im Mitteldrittel hatte der SCB noch immer seine guten Phasen, sie waren aber selten, und wenn, dann wurde es am Ende eher vor Genoni gefährlich. Jim Slater in Unterzahl und später Laurent Meunier konnten entwischen, Lukas Lhotak setzte mit seinem Lattentreffer einen Nadelstich.

Den Stachel tiefer ins Bärenfell schob aber Julien Sprunger: Der Topskorer traf in Überzahl zum 0:2 (38.). Dass Freiburg führte, entsprach mittlerweile dem Gezeigten. Die Gäste spielten cleverer und vor allem effizienter. Den Angriffen der Berner mangelte es an Überraschendem und an Durchsetzungskraft.