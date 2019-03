Bereits am Freitag hätten sie im Teletext grün eingefärbt werden können – ausgerechnet in Rapperswil-Jona. 2011 hatten die Langnauer an selber Stätte mit einem 3:2-Sieg zum ersten Mal das Playoff erreicht. Worauf das Emmental in einen regelrechten Freudentaumel gefallen war. Damals hatten die Anhänger ihrem Team weit nach Mitternacht einen frenetischen Empfang bereitet – es war der Auftakt zu einer wochenlangen Dauerparty gewesen. Doch mit der Aussicht, «den Sack zuzumachen», spielten den Langnauern am letzten Freitag die Nerven einen gehörigen Streich. Sie wirkten unkonzentriert und fehleranfällig und kassierten letztlich die vierte Niederlage de suite. Allerdings lässt sich der Auftritt am Obersee als «Tolggen im Reinheft» bezeichnen. Denn in dieser Saison bestechen die SCL Tigers durch Konstanz. Vor der jetzigen Baisse haben sie nie mehr als zweimal nacheinander verloren.

Heinz Ehlers: Der Erfolgsbaumeister der «Kleinen»

Das ist der grösste Fortschritt gegenüber letztem Jahr. Ein Rückschlag kann die Emmentaler nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Weil der Glaube an die eigene Stärke, vor allem aber an das auf defensiver Stabilität basierende System gross ist. Es ist dies die Handschrift von Heinz Ehlers. Im Oktober 2016 hatte der Däne eine völlig verunsicherte Mannschaft nach einem veritablen Fehlstart (9 Niederlagen in 10 Spielen) übernommen. Mit viel Disziplin ist es ihm seither gelungen, ein Team aus anderswo Gescheiterten und verkannten Talenten zu einem äusserst unangenehmen Gegner zu machen.

Der Däne kann zuweilen unzimperlich vorgehen, wenn ihm etwas nicht passt. Doch geben ihm die Resultate recht. Ehlers ist gewissermassen der Erfolgsbaumeister der «Kleinen». 2007 gewährte Biel dem damals unerfahrenen Coach eine Chance, nachdem die Seeländer dreimal in der Ligaqualifikation gescheitert waren. Er führte den Club in der ersten Saison in die NLA zurück. Es folgte ein NLB-Meistertitel mit Langenthal und schliesslich mit Aufsteiger Lausanne auf Anhieb zweimal die Playoffqualifikation. Es wäre durchaus spannend, Ehlers einmal bei einem Grossclub wirken zu sehen. Doch wohl wissend, wie viel vom Trainer abhängig ist, verlängerten die SCL Tigers dessen Vertrag letzten Herbst bis 2021.

Und gerade unter seiner strengen Hand ist es schwer vorstellbar, dass sich das Szenario von 2011 wiederholen wird. Nachdem die Playoffqualifikation festgestanden hatte, brachten die SCL Tigers kaum mehr ein Bein vors andere. Von zehn Spielen – Viertelfinal-Serie gegen Bern inklusive – gewannen sie noch eines.