Umgeben von einem gelb-roten Fahnenmeer, halten sie in der Fankurve ein grosses Bild von Heinz Ehlers in die Höhe, der Coach zeigt mit dem Finger auf einen Stern mit der Aufschrift «Playoff». Komplettiert wird das Ganze vom Schriftzug: «Thanks Heinz, that’s the way we like it.»

Wie die Fans sorgen am Samstag auch die Spieler für Spektakel. Die SCL Tigers bezwingen Davos 5:4 nach Verlängerung, obschon sie dreimal in Rückstand liegen, und verbannen die Bündner damit definitiv in die Platzierungsrunde.

«Wir hatten einen schweren Start. Die Davoser erzeugten viel Druck, machten das Spiel schnell und gewannen die Zweikämpfe. Wir kämpften uns aber zurück und sind froh, zwei Punkte mitnehmen zu können», analysiert Tigers-Captain Pascal Berger.

Ein Auf und Ab

Bereits in der dritten Minute gehen die Davoser durch Anton Rödin in Führung. Kurz darauf gelingt Alexei Dostoinov der Ausgleich, wobei dieser Spielstand lediglich 55 Sekunden hält: Dominic Buchli erzielt mit seinem ersten Tor in der National League das 2:1 für die Bündner. «Ich glaube, mit diesem Resultat waren wir noch gut bedient», meint Berger.

Die SCL Tigers können sich allerdings wieder steigern, und Eero Elo gelingt in der 36. Minute im Powerplay der neuerliche Ausgleichstreffer. Doch erneut wiederholt sich das Szenario aus dem Startdrittel, knapp drei Minuten später legen die Davoser wieder vor. Aber die Langnauer lassen nicht locker, und Raphael Kuonen stellt kurz vor der zweiten Pause zum dritten Mal auf Gleichstand.

Nun hat das Team von Heinz Ehlers definitiv Lunte gerochen. Im Schlussdrittel spediert Chris DiDomenico im Powerplay die Scheibe mustergültig auf den Stock Harri Pesonens, der zur erstmaligen Langnauer Führung trifft.

Für DiDomenico ist es der 31. Assist – es handelt sich um den Ligabestwert. Jetzt bebt die ausverkaufte Ilfishalle, doch die Fans feiern ihre Mannschaft zu früh. Denn Perttu Lindgren egalisiert das Skore, also muss die Entscheidung in der Overtime fallen.

Und hier ist es nochmals Dostoinov, der für die Differenz sorgt und nach sehenswerter Einzelleistung den SCL Tigers nach lediglich 24 Sekunden den zweiten Punkt sichert.

Auf Rekordkurs

Viermal in Serie haben die Langnauer nun gewonnen. «Nach diesem schwierigen Spiel sind es sicher zwei gewonnene Punkte. Dieses Spiel unterstrich unseren Charakter. Wir kamen immer wieder zurück, und jeder will noch diesen einen Schritt mehr machen, den es braucht», sagt Dostoinov.