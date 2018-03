Kompromisslos erfolgreich

Ist der SCB für das Playoff bereit? Als Kari Jalonen die Frage hört, beginnt er verschmitzt zu lächeln. «Ja, wir sind bereit, wir ­haben unsere Hausaufgaben gemacht», antwortet er. Etwas später sagt er: «Wir haben acht Monate lang auf diesen Moment hingearbeitet.»

Das trifft es schon eher, denn Jalonen hat mehr als die Hausaufgaben erledigt respektive die Pflicht erfüllt. Er hat im Kopf wohl jedes erdenkliche Szenario durchgespielt, jede mögliche Aufstellung analysiert, jedes taktische Detail bedacht. Der Cheftrainer des SC Bern ist ein Mann, der im Eishockey nichts dem Zufall überlässt, keine Kompromisse eingeht. Während der Saison lebt er von seiner zu Hause gebliebenen Gattin getrennt – nicht etwa, weil sich die Partner nichts mehr zu sagen hätten. Doch der 58-Jährige widmet sich am liebsten ungestört seinem Job, und das ab 6 Uhr morgens.

Immer noch besser werden

Man kann den Finnen für verrückt halten, eishockeyverrückt ist er bestimmt. Der Erfolg gibt ihm recht. Als Spieler war er in seiner Heimat Ligatopskorer und viermal Meister, auch in Frankreich holte er den Titel. Und als Cheftrainer ist er ebenso gut: WM-Zweiter, Playoff-Finalist in der russisch dominierten KHL mit Lev Prag, viermal Titelgewinner in Finnland. Und in der Schweiz reüssierte er mit dem SCB auf Anhieb: Qualifikationssieger, Meister, Qualifikationssieger. Die Bilanz mit 84 Siegen und 32 Niederlagen in der National League respektive NLA lässt kaum Wünsche offen.

«Jalonen geht gut mit den Spielern um, aber er verlangt sehr, sehr viel. Er weiss genau, was er will. Auch an sich hat er hohe Ansprüche; er will sich selber weiterentwickeln, sucht immer noch Wege, sich als Coach zu verbessern», sagt Mika Pyörälä. Der ­36-Jährige, wie Jalonen in Oulu geboren, kennt den SCB-Coach wohl besser als jeder andere in Bern, hatte er doch vor seinem Wechsel zu den Mutzen schon im gemeinsamen Heimklub Kärpät Oulu sowie im Nationalteam unter Jalonen gespielt.

«Die Qualifikation ist die Zeit für die Coachs, das Playoff ist die Zeit für die Spieler.»Kari Jalonen

Kari Jalonen hat sich in Bern in kurzer Zeit eine äusserst starke Position erarbeitet. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis zum Ende der Meisterschaft 2019/2020 verlängert. Als Nachfolger für den nach Lausanne ziehenden Assistenztrainer Ville Peltonen wurde Mikko Haapakoski, Geburtsort Oulu, verpflichtet. Als Absicherungsausländer kam Juhamatti Aaltonen in die Bundesstadt, der bei – der geneigte Leser errät es – Kärpät Oulu gross geworden war. Und Maxim Noreau wurde trotz starken Auftritten kein neuer Vertrag angeboten, weil der Coach nicht auf den Kanadier setzt. Warum nicht? Über Ver­träge und die kommende Saison möge er derzeit nicht diskutieren, sagt Jalonen bestimmt. Wie dem auch sei: Die ZSC Lions griffen auf dem Transfermarkt freudig zu.

Schwierige Entscheidungen

In der Gegenwart trägt Noreau aber noch den Bären auf der Brust. Er ist der einzige Verteidiger unter den sechs Ausländern, mit denen der SCB ins Playoff steigt. «Es ist gut, Optionen zu haben, aber ich werde schwierige Entscheidungen treffen müssen. Alle sechs haben bisher gute ­Leistungen erbracht», berichtet Jalonen und erklärt, er werde die Situation von Spiel zu Spiel neu beurteilen. Andrew Ebbett und Mark Arcobello sind gesetzt, die anderen müssen sich damit abfinden, ab und zu auf der Tribüne zu sitzen.

«Die Qualifikation ist die Zeit für die Coachs, das Playoff ist die Zeit für die Spieler: Sie sollen diese Phase geniessen, mit Selbstvertrauen ans Werk gehen und den Mitspielern vertrauen», sagt Jalonen. Doch es ist zu spüren, dass auch er dem Auftaktmatch gegen Servette entgegenfiebert. Er liebt die Herausforderung, denselben Gegner immer wieder vor neue Probleme zu stellen.

Gegen die Genfer erwartet der Coach enge Partien, und doch strahlt er grosses Selbstbewusstsein aus. Sein Team solle zwar nicht auftreten, als habe es etwas zu verteidigen, «aber wir wissen aus dem Vorjahr, dass wir über das Erfolgsrezept verfügen. Diese Erfahrung ist sicher hilfreich, doch uns ist auch klar, dass wir nur Erfolg haben werden, wenn wir unseren Job richtig gut ­machen. Während des Playoff musst du dich von Match zu Match steigern können. Wer das am besten schafft, wird am Ende als Meister dastehen.»

Die Captains und Trainer aus der Liga wählten Jalonen zum besten Coach. Der Finne sagt schmunzelnd, er danke jenen, die für ihn gestimmt hätten. Trotzdem wird klar, dass ihm die Auszeichnung wenig bedeutet. Wichtig ist ihm: Die Antipoden sollen ihm nach den Serien gratulieren müssen. (Berner Zeitung)