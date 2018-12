Der HC Davos hat es primär Klasen zu verdanken, dass er am Heimturnier zwei Siege auf dem Konto hat und am Sonntagabend im Halbfinal gegen KalPa Kuopio steht. Der filigrane Stürmer bereitete beim 3:2 gegen Nürnberg zwei Tore mit Zuckerpässen vor und erzielte beim 3:1 gegen Trinec die beiden matchentscheidenden Tore selbst. Klasen ist die herausragende Figur am 92. Spengler-Cup.