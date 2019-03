Bereitet die sinkende Leistungskurve dem erfolgsverwöhnten Coach Sorgen? «Überhaupt nicht, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht», antwortet der Finne. «Wir hatten unseren Job für die Qualifikation quasi schon Anfang Februar erledigt, als die Playoff-Teilnahme feststand.»

Simon Moser argumentiert ähnlich: «Wenn die Tabellensituation klar ist, ist es immer schwierig, 100 Prozent abzurufen, auch wenn man sich das stets vornimmt.» Auch aus den Worten des Captains sind keine Zweifel herauszuhören. «Wir sind definitiv parat», sagt er bestimmt.

Keine Schadenfreude

Der SCB steht unter Jalonen für Konstanz, Systemtreue und Stabilität in der Verteidigung. Doch in den letzten 7 Partien erhielten die Berner 26 Gegentore und damit durchschnittlich mehr als doppelt so viele wie in den ersten 43 Runden. In Unterzahl habe die Aggressivität gefehlt, meint Jalonen, und Moser spricht von «verschiedenen Faktoren.

Wahrscheinlich hat die letzte Konzentration und Konsequenz in der Defensivzone gefehlt. Deshalb haben wir Tore erhalten, die für uns untypisch sind. Doch wir wissen, dass wir defensiv sehr gut spielen können. Unser System funktioniert.» Der Flügel weist die Vermutung von sich, dem SCB sei die Niederlage im Tessin und damit die Vermeidung Luganos als Viertelfinal-Gegner nicht ungelegen gekommen. «Man darf uns sicher nicht den Vorwurf machen, dass wir in Lugano nicht gewinnen wollten, aber wir taten zu wenig für den Sieg.»

Man darf Moser, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiern wird, durchaus glauben. Denn als Kontrahent drohte der Meister, der zumindest auf dem Papier über das qualitativ beste Kader im Land verfügt. Bekanntlich unterlagen die ZSC Lions in Genf und verpassten so das Playoff. In Anbetracht der Rivalität zwischen dem SCB und dem ZSC sorgte diese Nachricht in der Berner Garderobe kaum für Trauer.