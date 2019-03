Kein Geschenk für McSorley, viel Luft nach oben für Bern

Mitternacht ist vorbei. Das sechste Drittel läuft. Und der DJ in der Eishalle Les Vernets spielt «Just Can’t Get Enough». Womöglich will er mit dem Song von Depeche Mode den Nerv der Anwesenden treffen. Wahrscheinlich geht er damit den meisten auf die Nerven. Spieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer: Alle dürften genug haben von Eishockey. Zumindest für diesen Abend, für diese Nacht. Checks gibt es kaum mehr, Müdigkeit macht sich breit. Der Rekord für die längste Begegnung in der Geschichte des Schweizer Eishockeys ist gebrochen. Die Marke stand bei 102 Minuten und 32 Sekunden, aufgestellt letzte Saison im Spiel zwischen Kloten und Rapperswil. Denis Hollenstein traf zum 3:2. Nun wird der Flügel abgelöst. Aber durch wen? Und, bitte schön, wann?