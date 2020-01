«Kari ist menschlich hervorragend»

Beat Gerber, wie und wann erfuhren Sie von der Freistellung Kari Jalonens?

Etwa um 9.15 Uhr gab es eine Sitzung in der Garderobe, wo uns Marc Lüthi informierte.

Können Sie den Entscheid nachvollziehen?

Wir machten viele Sachen nicht richtig und waren nicht erfolgreich. Das war letztlich ausschlaggebend dafür, dass die Clubleitung zum Schluss kam, etwas unternehmen zu müssen.

Hatten Sie Gelegenheit, sich von Jalonen zu verabschieden?

Nein.

Haben Sie das Gefühl, am Jobverlust des Finnen eine Mitschuld zu tragen?

Irgendwie schon. Der Coach kann uns vorgeben, wie wir spielen sollen, doch letztlich stehen wir auf dem Eis und sind verantwortlich dafür, die Punkte zu holen. Aber so ist das in diesem Business: Es geht schnell, und plötzlich steht ein Neuer da.