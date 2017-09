Justin Krueger verletzt sich

Er hätte nach dem ersten auch den letzten Treffer des Abends erzielen können. Maxim Noreau kam in der 58. Minute in Puckbesitz und schoss die Scheibe aus der eigenen Zone in Richtung Lugano-Tor. Elvis Merzlikins hatte dieses verlassen und einem sechsten Feldspieler Platz gemacht. Doch Noreau traf nur den Pfosten.

In der Verlängerung ging dem Offensivverteidiger endgültig das Benzin aus. Über 28 Minuten betrug seine Eiszeit, zudem musste Noreau genäht werden, nachdem er von einem Schlittschuh im Gesicht getroffen worden war. Der 30 Jahre alte Kanadier wurde gegen Lugano auch deshalb forciert, weil Coach Kari Jalonen zeitweise nur mit fünf Verteidigern agierte.

Justin Krueger konnte die Partie nicht beenden. Er verliess das Eis nach einem Check Julian Walkers gegen den Kopf mit Verdacht auf Hirnerschütterung. SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt: «Am Mittwoch im Cup wird Krueger fehlen. Ich hoffe, er kann am Wochenende wieder mittun.»

Es handelt sich um das neuste Kapitel zum Thema verletzte Verteidiger beim SCB. Bereits in der Champions Hockey League vor Meisterschaftsstart waren zeitweise nur fünf Verteidiger einsatzfähig. Nun ist die Abwehr neuerlich dezimiert. Neben Krueger fehlen Eric Blum (Hand), Jérémie Kamerzin (Schulter) sowie die Youngsters Tim Dubois und Bernd Wolf.

Aurélien Marti, der zum Auftakt gegen Gottéron zum Einsatz gekommen war, ist nach Langenthal zurückgekehrt. Weil die Oberaargauer am nächsten Wochenende aber spielfrei sind, könnte Marti das SCB-Kader neuerlich ergänzen. (Berner Zeitung)