Beim Auswärtserfolg über Dallas ging Roman Josi als Nashvilles Matchwinner hervor. Der Berner ebnete den Predators mit seinem Treffer zum 4:3 in der 48. Minute den Weg zum Sieg. Äusserst sehenswert setzte er sich in Szene. Josi kurvte mit dem Puck am Stock um das gegnerische Tor. Mitten vor diesem brachte sich der Verteidiger in Schussposition und überlistete Dallas-Goalie Anton Chudobin mit einem Heber. Der TV-Kommentator zeigte sich schwer beeindruckt von Josis «circle of death» (deutsch: Kreis des Todes).