Josi und Fiala ergänzen Schweizer Team

Das Eishockey-Nationalteam kann in Kopenhagen mit seinen Traumverstärkungen rechnen: Roman Josi (27) und Kevin Fiala (21) von den Nashville Predators treffen am Sonntagvormittag in Kopenhagen ein.

Die Nashville Predators schieden in der Nacht auf Freitag gegen die Winnipeg Jets aus dem Playoff um den Stanley Cup aus. Am Samstagabend (Lokalzeit) fliegen Josi und Fiala in Richtung Europa ab. Am Sonntagmorgen werden sie in Dänemark erwartet. Ob Verteidiger Josi und Stürmer Fiala am Sonntagabend im zweitletzten Vorrundenspiel gegen Schweden bereits spielen werden, steht noch nicht fest. Danach treten die Schweizer am Dienstag noch gegen Frankreich und am Donnerstag womöglich im Viertelfinal an.

Josis Erinnerungen an Stockholm

Nicht mehr zum Schweizer Team gehören ab sofort Verteidiger Jonas Siegenthaler und Stürmer Samuel Walser. Diese beiden wurden bislang noch nicht für die Weltmeisterschaft angemeldet. Da die letzten zwei Kaderplätze jetzt an Josi und Fiala gehen, figurieren Siegenthaler und Walser nicht mehr im Aufgebot.

Der Berner Josi wird seine siebente WM mit der Schweiz bestreiten. Er gehörte 2013 in Stockholm zum Schweizer Silbermedaillen-Team und wurde zum MVP erkoren. Der Ostschweizer Fiala bestreitet nach 2014 und 2015 seine dritte WM. (mal/fal/sda)