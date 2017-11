Jörg Reber: «Wir gingen an die Grenzen»

Haben Sie am Donnerstag den Weg aus der Novemberdepression gefunden?

Jörg Reber: (lacht) Vor dem Sieg bei den ZSC Lions haben wir viele Punkte unnötig liegen gelassen. Vor allem im Cup gegen Ajoie hatte ich viel mehr vom Team erwartet. Deprimiert war ich aber nicht, obwohl mir einige Leistungen schon zu denken gaben, ich nicht zufrieden bin mit der Situation.

Miro Zryd und Yannick-Lennart Albrecht wechseln nach Zug, Langnau verliert zwei seiner wichtigsten Spieler . . .

. . . mit diesen Abgängen habe ich rechnen müssen. Es ist nicht so, dass sie mich wie der Schlag getroffen hätten.

Wie auch immer: Es ist kein ­gutes Signal, kann der Klub die Talente nicht an sich binden.

Wir hätten die beiden Spieler gerne behalten, gingen an die Grenzen. Ob es ein schlechtes Signal ist, wird sich zeigen. So ist das Business, ich darf nicht hadern.

Doch auf dem Weg zum Ziel, sich den Mittelfeldklubs anzunähern, sind die Abgänge ein herber Dämpfer, einverstanden?

Es wird dadurch sicher nicht einfacher. Wir möchten längerfristig einen Kern aufbauen. Albrecht und Zryd wären natürlich ein Teil davon gewesen. Die beiden wollen eine neue Herausforderung, fühlen sich offenbar bereit dafür. Das muss ich wohl oder übel ­akzeptieren.

Gingen sie primär des Geldes wegen?

Nein. Das Gesamtpaket stimme woanders besser, meinten sie. Das macht die Aufgabe für mich noch schwieriger. Nicht nur der Lohn ist entscheidend, auch die Rahmenbedingungen. Es ist eine gewaltige Herausforderung.

Als einziges NL-Team beschäf­tigen die SCL Tigers keinen ­Nationalspieler, die sportlichen Perspektiven sind anderswo besser. Haben Philippe Furrer, Luca Hischier und Etienne Froidevaux deshalb abgesagt?

Der Klub hat gut gewirtschaftet in den letzten Jahren. Wir machen anständige Offerten, passen uns der Zeit an. Es ist nicht mehr so, dass ich von den Agenten ausgelacht werde, wie das früher mal der Fall war. Bei Froidevaux ging es nicht ums Geld, das bestätigte er mir. In Lausanne könnte im Zusammenhang mit dem neuen Stadion Grosses heranwachsen, das ist interessant für ihn. Wir hingegen sind nicht nahe dran, eine Topmannschaft zu sein. Das ist nun mal Fakt.

Also bleiben auf dem Transfermarkt Restposten übrig. Spieler, die dritte oder vierte Priorität haben?

Das mag sein. Aber mit Andrea Glauser von Gottéron haben wir einen jungen, interessanten Spieler verpflichten können. (überlegt) Ich kann nichts anderes tun, als immer und immer wieder zu versuchen, einen starken Spieler zu engagieren.

Langnau hat zuletzt vielen ­Akteuren Offerten unterbreitet, aber fast ausschliesslich Absagen gekriegt. Sind Sie frustriert?

Wir haben vieles versucht, leider hat vieles nicht geklappt. Es schmerzt, wenn die Anstrengungen nicht belohnt werden. Ich bin enttäuscht, aber nicht frustriert.

Nach wie vor nicht verlängert worden ist der Vertrag von Trainer Heinz Ehlers. Zu hören ist, dass der Däne kein Bekenntnis zu Langnau geben will . . .

. . . diese Akte ist im Moment schlichtweg kein zentrales Thema. Die Meisterschaft hat Priorität. Weder die eine noch die andere Seite hat es derzeit eilig.

Im Umfeld des Klubs wurde ­zuletzt Kritik gegen Sie laut. ­Beschäftigt Sie diese?

Ich beachte keine Fanforen oder ähnliche Plattformen. Ich gebe ­alles für die SCL Tigers, mache mein Bestes. Kritik hat es immer gegeben, seit ich 2014 als Sportchef begonnen habe. Mittlerweile gehe ich gelassener damit um.

(Berner Zeitung)